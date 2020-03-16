مرجان: الأهلي علق النشاط الرياضي في الفروع الثلاثة وعلى الجميع التكاتف خلف توجهات الدولة

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن إدارة النادي اتخذت اليوم قرارا بتعليق الأنشطة الرياضية في فروع النادي الثلاثة لمدة أسبوعين كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا بعدم خوض أي فريق للتدريبات خلال هذه الفترة.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"نتمنى بعد الأسبوعين أن ينتهي التعليق وأن تعود الأمور كما كانت عليها".



وتابع :"الظروف الحالية تفرض على الجميع أن يتعاونوا وتكاتفوا خلف توجهات الدولة فالجميع يعلم جيدًا واجبه".



وواصل :"تعليق النشاط الرياضي طبقًا لرئيس مجلس الوزراء وبناءًا عليه قمنا بتعليقه كإجراء احترازي".



وزاد :"التدريبات ستتوقف وذلك بعدما اتفقنا مع كافة الأجهزة بالكامل، وأوضحنا لهم دورهم في الفترة المقبلة، وعلى المديرين الفنيين تقديم خطة للمرحلة المقبلة".



وأتم "نقوم بإجراءات توعية للأعضاء في فروع النادي الثلاثة، ومنحهم توصيات للحد من انتشار فيروس كورونا".