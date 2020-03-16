وزير التعليم: إطلاق "أبلكيشن" للطلاب.. وتطبيق نظام الفصل الإلكتروني

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم توفير "أبلكيشن" شبيه بالفيسبوك؛ لعمل فصل إلكتروني؛ يستقبل فيه المعلم طلابه على هذه المنصة؛ لتوجيه الطلاب بالمحتوي الرقمي، وتوجيه الأسئلة إليه.





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أن المعلم لن يكون منفصلًا عن طلابه، مؤكدًا أنه سيكون طفرة كبيرة في طريقة التعلم.





وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنهم يستخدمون نظام الديجتال أوبشن الذي يحتوي على مقاطع فيديو صغيرة لكافة المواد الدراسية.





وتابع وزير التعليم: "نحن لسنا في إجازة، ولكننا في حالة استبدال التواجد بالمدارس بالتعلم عن بعد؛ للحد من التجمعات، والحماية من انتشار فيروس كورونا".





وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس، أسبوعين بداية من اليوم الأحد، ردود أفعال إيجابية، بين مرتادى موقع التدوين تويتر، مشيدين بقرار الرئيس بتأجيل الدراسة، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، ولحماية الطلاب من الإصابة به.





ورحب عدد من المشاهير والفنانين بقرار تعليق الدراسة، فغرد الفنان محمد البزاوى:" شكرا على قرار وقف الدراسة في الجامعات والمدارس وأرجو وقف أي سنتر دراسي برضه لأنهم هايشتغلوا على التوقف ده.. أكيد أكل العيش مهم بس الأهم إننا نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا عشان نعرف نأكل عيش بعد كده".





وظهر اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، في المركز الأول في قائمة الترند المصرى، أمس السبت، بعد دقائق من إعلان قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، وظهر ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع.