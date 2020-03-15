مانشستر يونايتد يستعد لقطع الطريق على تشيلسي بشان ضم نجم الفريق

أظهر نادي تشيلسي الإنجليزي رغبة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وحسب ما نشرته التقارير الصحفية الإنجليزية فإن الإسباني كيبا حارس مرمى نادي تشيلسي اقترب بشكل كبير من الرحيل عن النادي ولذلك بدأ البلوز في البحث عن حارس مرمى جديد للفريق.



تشيلسي يخطط لضم حارس مرمى مانشستر يونايتد



وأكدت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن نادي تشيلسي يستهدف التعاقد مع دين هيندرسون حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد والمعار لصفوف نادي شيفيلد يونايتد.



مانشستر يونايتد يستعد لقطع الطريق على تشيلسي



ولكن كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية ان نادي مانشستر يونايتد يستعد لقطع الطريق على تشيلسي بشأن ضم دين هيندرسون في الصيف وذلك عن طريق تجديد عقد اللاعب مع الفريق.



وأشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر يونايتد مسيتعد لعرض راتب أسبوعي ضخم على هيندرسون يصل إلى 100 الف جنية إسترليني لإقناعه بتجديد عقده مع الفريق.



وانتقل دين هيندرسون إلى صفوف نادي شيفيلد يونايتد في الصيف الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من صفوف نادي مانشستر يونايتد.



ترتيب نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز



ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.