بسبب كورونا.. نيويورك تعلن تعليق الدراسة في جميع مدارس الولاية





ويذكر أن سجلت نيويورك، أمس السبت، أول حالة وفاة بفيروس "كورونا الجديد"، وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الضحية سيدة تبلغ من العمر 82 عاماً، وكانت تعاني من التهاب بالرئة.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الجمعة، حالة طوارئ عامة في البلاد في مسعى للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، إن إدارته مستمرة في جهودها الحثيثة لمواجهة الفيروس، وإنه واثق من قدرة البلاد على وقف انتشار الفيروس داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح أنّ قرار إعلان حالة الطوارئ سيتيح الوصول إلى نحو 50 مليار دولار من الأصول لمكافحة الفيروس.





وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى ٦٢ فضلا عن ٣١٠٠ إصابة.





ويذكر أن ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة خطابا في حديقة البيت الأبيض أعلن فيه فرض حالة طوارئ وطنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وقال ترامب في خطابه أيضا إنه أصدر تعليماته لزيادة احتياطات بلاده من النفط بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية لانتشار الفيروس.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية الجمعة في الولايات المتحدة بهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد أن وجه إليه معارضوه اتهاما بالإقلال من خطورة الوباء.





وقال ترامب من حديقة البيت الأبيض "بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية، أعلن رسميا حالة الطوارئ الوطنية".





ويذكر أن قال طبيب البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد خضع لتحاليل طبية بخصوص فيروس كورونا وكانت النتائج سلبية.





وقال الطبيب شون كونلي في بيان يوم السبت: "تلقيت هذا المساء تأكيدا بأن نتائج التحليل سلبية".





وخضع ترامب لتحاليل طبية بعد أيام من استضافته لاجتماع مع وفد برازيلي في منتجعه بفلوريدا، وذلك بعد تأكيد إصابة بعضهم بفيروس كورونا.

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الأحد، تعليق الدراسة في جميع مدارس نيويورك منعا لانتشار فيروس كورونا.