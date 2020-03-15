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برلمانية تقترح بإعطاء السيدات إجازة مدفوعة 15 يومًا بسبب كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 11:44 م
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سولاف درويش
سولاف درويش
كـسـاب أحـمـد
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قالت سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إنها تطالب بأن تحصل كل سدة لديها أطفال أقل من 6 سنوات على إجازة مدفعة الأجر لمدة 15 يوم من الآن، لحمايتهم من فيروس كورونا، خاصة بعد اغلاق الحضانات.

وتابعت "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على فضائية" الأولى"، مساء الأحد، أن الكثير من السيدات قامت باصطحاب أولادهن إلى العمل، بعد القرار الحكيم الخاص بإعلاق الحاضنات، معقبة: "هيودي ولادهم فين".

وأضافت أن هذا المقترح عرض على مجلس الوزراء اليوم، مشيرة إلى أن سيتم العمل على وضع آليه للتعامل مع القطاع الخاص لتنفيذ هذا المقترح لحماية المرأة وللأطفال.



وفي وقت سابق، استعرض الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد، مشيرًا إلى توافر كميات من القمح تكفي لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020، فيما تكفي كميات السكر ( سكر تمويني، وسكر استهلاك البلاد)، بما يكفي حاجة البلاد لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل.

ووفقا، لما عرضه وزير التموين، يبلغ رصيد الزيوت بأنواعها بكميات تكفي لمدة تصل لنحو 5 أشهر، كما أوضح الوزير أن الأرز الأبيض يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.6 شهر، وذلك حتى 29 يوليو المقبل، بينما تكفي كميات الدواجن المجمد لمدة 11.9 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفي لمدة 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل.

وأشار الوزير إلى أن اللحوم الحية السوداني تكفي لمدة 29.1 شهر، كما تتوافر المكرونة برصيد يكفي لمدة 5.2 شهر حتى 15 أغسطس 2020.
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مصر كرونا رصيد السلع اخبار

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