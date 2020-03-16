أسعار الدولار اليوم الإثنين 16-3-2020.. والعملة الأمريكية تواصل الصعود

أسعار الدولار اليوم









تواصل أسعار الدولار الارتفاع خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع الاستثمارات الأجنبية وتوقف حركة السفر خلال الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.





أسعار الدولار اليوم في البنوك:





البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار في البنك المركزي 15.6895 15.8186 سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 15.78 سعر الدولار في بنك مصر 15.68 15.78 سعر الدولار في بنك القاهرة 15.68 15.78 سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.70 15.80 سعر الدولار في العربي الأفريقي 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك بلوم 15.70 15.80 سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك SAIB 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك مصر إيران 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك HSBC 15.70 15.80 سعر الدولار في المصرف العربي 15.70 15.80 سعر الدولار في الكويت الوطني 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك عودة 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك المشرق 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.70 15.80 سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 15.69 15.79 سعر الدولار في المصرف المتحد 15.70 15.80 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.69 15.79 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.70 15.80

























