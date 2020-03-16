أسعار الذهب اليوم الإثنين 16-3-2020.. وتراجع مرتقب في سعر المعدن الأصفر





أسعار الذهب في مصر





فى أول تعاملات الأسبوع استقرت أسعار الذهب، مع توقعات بعودة التراجع في سعر جرام الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث يتأثر المعدن الأصفر بطريقة عكسية بالتطورات الإيجابية لمكافحة فيروس كورونا ، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:





أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 779.5 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 682 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر597.24 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,456 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 584.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 682 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 779.5 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,456 جنيه.









أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 770 إلى 783 عيار 22 716 إلى 718 عيار 21 683 إلى 685 عيار 18 585 إلى 587 عيار 14 455 إلى 457 عيار 12 390 إلى 391 الاونصة 24.276 إلى 24.347 الجنيه الذهب 5,464 إلى 5,480 الكيلو 780.571 إلى 782.857 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 779.5 جنيه 49.23 $ سعر الذهب عيار 22 714.5جنيه 45.12 $ اسعار الذهب عيار 21 682 جنيه 43.07 $ اسعار الذهب عيار 18 584.5جنيه 36.92 $ سعر الذهب عيار 14 454.75جنيه 28.71 $ سعر الذهب عيار 12 389.75 جنيه 24.61 $ سعر الذهب عيار 9 292.25جنيه 18.46 $ اسعار أوقية الذهب 24.005 جنيه 1,531 $ اسعار جنيه الذهب 5,456 جنيه 344.58 $ اسعار كيلو الذهب 779,500 جنيه 49,225 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 12 مارس 794 695 596 463 398 11 مارس 824 721 618 480.75 412 10 مارس 830.75 727 623.25 484.75 415.5 9 مارس 834.25 730 625.75 486.75 417.25 8 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 7 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 6 مارس 833.25 729 624.75 486 416.5 5 مارس 827.5 724 620.5 482.75 413.75 4 مارس 818.25 716 613.75 477.25 409.25 3 مارس 819.68 717.23 614.77 478.15 409.38 2 مارس 796.5 697 597.5 464.75 398.25 1 مارس 787.36 687.70 588.08 455.13 388.68 29 فبراير 787.36 687.70 588.08 455.13 388.68 28 فبراير 783.62 784.43 585.22 452.95 386.81 27 فبراير 813.38 710.48 607.55 470.31 401.69 26 فبراير 813.75 712 610.25 474.75 406.75 25 فبراير 813.75 712 610.25 474.75 406.75 24 فبراير 818.25 716 613.75 477.25 409.25 23 فبراير 809.25 708 606.75 472 404.5 12 فبراير 784 686 588 457.25 392 11 فبراير 782.75 685 587.25 456.75 391.5 10 فبراير 787.5 689 590.5 459.25 393.75 9 فبراير 786.25 688 688 458.75 393.25 8 فبراير 786.25 688 589.75 458.75 393.25 7 فبراير 782 685 782 455.25 390 6 فبراير 784 686 588 457.25 392 5 فبراير 790.55 691.75 592.92 461.16 395 4 فبراير 782.25 685 587.25 456.75 391.5 3 فبراير 794.25 695 595.75 463.25 397.25











