أسعار الذهب اليوم الإثنين 16-3-2020.. وتراجع مرتقب في سعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
770 إلى 783
|
عيار 22
|
716 إلى 718
|
عيار 21
|
683 إلى 685
|
عيار 18
|
585 إلى 587
|
عيار 14
|
455 إلى 457
|
عيار 12
|
390 إلى 391
|
الاونصة
|
24.276 إلى 24.347
|
الجنيه الذهب
|
5,464 إلى 5,480
|
الكيلو
|
780.571 إلى 782.857
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
779.5 جنيه
|
49.23 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
714.5جنيه
|
45.12 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
682 جنيه
|
43.07 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
584.5جنيه
|
36.92 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
454.75جنيه
|
28.71 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
389.75 جنيه
|
24.61 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
292.25جنيه
|
18.46 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24.005 جنيه
|
1,531 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,456 جنيه
|
344.58 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
779,500 جنيه
|
49,225 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
12 مارس
|
794
|
695
|
596
|
463
|
398
|
11 مارس
|
824
|
721
|
618
|
480.75
|
412
|
10 مارس
|
830.75
|
727
|
623.25
|
484.75
|
415.5
|
9 مارس
|
834.25
|
730
|
625.75
|
486.75
|
417.25
|
8 مارس
|
833.25
|
729
|
624.75
|
486
|
416.5
|
7 مارس
|
833.25
|
729
|
624.75
|
486
|
416.5
|
6 مارس
|
833.25
|
729
|
624.75
|
486
|
416.5
|
5 مارس
|
827.5
|
724
|
620.5
|
482.75
|
413.75
|
4 مارس
|
818.25
|
716
|
613.75
|
477.25
|
409.25
|
3 مارس
|
819.68
|
717.23
|
614.77
|
478.15
|
409.38
|
2 مارس
|
796.5
|
697
|
597.5
|
464.75
|
398.25
|
1 مارس
|
787.36
|
687.70
|
588.08
|
455.13
|
388.68
|
29 فبراير
|
787.36
|
687.70
|
588.08
|
455.13
|
388.68
|
28 فبراير
|
783.62
|
784.43
|
585.22
|
452.95
|
386.81
|
27 فبراير
|
813.38
|
710.48
|
607.55
|
470.31
|
401.69
|
26 فبراير
|
813.75
|
712
|
610.25
|
474.75
|
406.75
|
25 فبراير
|
813.75
|
712
|
610.25
|
474.75
|
406.75
|
24 فبراير
|
818.25
|
716
|
613.75
|
477.25
|
409.25
|
23 فبراير
|
809.25
|
708
|
606.75
|
472
|
404.5
|
12 فبراير
|
784
|
686
|
588
|
457.25
|
392
|
11 فبراير
|
782.75
|
685
|
587.25
|
456.75
|
391.5
|
10 فبراير
|
787.5
|
689
|
590.5
|
459.25
|
393.75
|
9 فبراير
|
786.25
|
688
|
688
|
458.75
|
393.25
|
8 فبراير
|
786.25
|
688
|
589.75
|
458.75
|
393.25
|
7 فبراير
|
782
|
685
|
782
|
455.25
|
390
|
6 فبراير
|
784
|
686
|
588
|
457.25
|
392
|
5 فبراير
|
790.55
|
691.75
|
592.92
|
461.16
|
395
|
4 فبراير
|
782.25
|
685
|
587.25
|
456.75
|
391.5
|
3 فبراير
|
794.25
|
695
|
595.75
|
463.25
|
397.25