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أسعار الذهب اليوم الإثنين 16-3-2020.. وتراجع مرتقب في سعر المعدن الأصفر

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

فى أول تعاملات الأسبوع استقرت أسعار الذهب، مع توقعات بعودة التراجع في سعر جرام الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث يتأثر المعدن الأصفر بطريقة عكسية بالتطورات الإيجابية لمكافحة فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:

أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 779.5 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر682   جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر597.24 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,456 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 584.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر682 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  779.5 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,456   جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

770 إلى 783

عيار 22 

716 إلى 718

عيار 21

683 إلى 685

عيار 18

585 إلى 587

عيار 14

455 إلى 457

عيار 12

390 إلى 391

الاونصة

24.276 إلى 24.347

الجنيه الذهب

5,464 إلى 5,480

الكيلو

780.571 إلى 782.857

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

779.5 جنيه        

 49.23 $

سعر الذهب عيار 22

714.5جنيه

 45.12 $

اسعار الذهب عيار 21

682 جنيه           

43.07 $

اسعار الذهب عيار 18

584.5جنيه

36.92 $

سعر الذهب عيار 14

 454.75جنيه

28.71 $

سعر الذهب عيار 12

389.75 جنيه

24.61 $

سعر الذهب عيار 9

292.25جنيه

18.46 $

اسعار أوقية الذهب

24.005 جنيه

1,531 $

اسعار جنيه الذهب

5,456 جنيه

344.58 $

اسعار كيلو الذهب

779,500 جنيه

49,225 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

12 مارس

794

695

596

463

398

11 مارس

824

721

618

480.75

412

10 مارس

830.75

727

623.25

484.75

415.5

9 مارس

834.25

730

625.75

486.75

417.25

8 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

7 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

6 مارس

833.25

729

624.75

486

416.5

5 مارس

827.5

724

620.5

482.75

413.75

4 مارس

818.25

716

613.75

477.25

409.25

3 مارس

819.68

717.23

614.77

478.15

409.38

2 مارس

796.5

697

597.5

464.75

398.25

1 مارس

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

29 فبراير

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

28 فبراير

783.62

784.43

585.22

452.95

386.81

27 فبراير

813.38

710.48

607.55

470.31

401.69

26 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

25 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

24 فبراير

818.25

716

613.75

477.25

409.25

23 فبراير

809.25

708

606.75

472

404.5

12 فبراير

784

686

588

457.25

392

11 فبراير

782.75

685

587.25

456.75

391.5

10 فبراير

787.5

689

590.5

459.25

393.75

9 فبراير

786.25

688

688

458.75

393.25

8 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

7 فبراير

782

685

782

455.25

390

6 فبراير

784

686

588

457.25

392

5 فبراير

790.55

691.75

592.92

461.16

395

4 فبراير

782.25

685

587.25

456.75

391.5

3 فبراير

794.25

695

595.75

463.25

397.25



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