Advertisements
Advertisements
Advertisements

رانيا فريد شوقي ضيفة إسعاد يونس بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد وحش الشاشة

الأحد 15/مارس/2020 - 11:51 م
Advertisements
رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
لمياء علي
Advertisements
تحل الفنانة رانيا فريد شوقي ضيفة عبر برنامج صاحبة السعادة وهو من تقديم الإعلامية إسعاد يونس وذلك في حلقة خاصة للحديث عن وحش الشاشة فريد شوقي بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.

ونشرت الصفحة الرسمية للإعلامية إسعاد يونس عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة آنستجرام، مقطع فيديو يتضمن مقتطفات وأجزاء من داخل الحلقة مع رانيا فريد شوقي والتي ستتحدث عن حياة والدها الراحل وأسرار كثيرة عنه.

وعلقت إسعاد يونس على الفيديو: انتظروا حلقة خاصة جدا بمناسبة مرور 100 سنة على ميلاد وحش الشاشة فريد شوقي يوم الاتنين على دي ام سي الساعة 11 مساءُ.

وأعرب متابعو البرنامج عن إعجابهم بفكرة الحلقة للغاية وقالوا عبر خاصية التعليقات أن هذه الحلقة ستكون أسطورية داعين الله لوحش الشاشة بالرحمة والمغفرة.

من جانب آخر، كانت رانيا فريد شوقي قد الأضواء خلال حفل الاستقبال الذى أقامته إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية لضيوف المهرجان على إحدى دهبيات النيل.

حيث، ظهرت رانيا فريد شوقى بعباءة مطبوع عليها صورة لوالدها فريد شوقى فى حفل المهرجان الذى يحتفى فى دورة هذا العام بملك الترسو فريد شوقى، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده وكانت إطلالة لافته للأنظار.

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة رانيا فريد شوقى في مسرحية الملك لير وقد عبرت عن سعادتها بالوقوف أمام النجم يحيى الفخرانى فى مسرحيته، وقالت إنها لم تتردد فى الموافقة على المشاركة فى العمل لعشقها الكبير للمسرح، وحرصها على تقديم أعمال هادفة تمتع الجمهور، وتمنت أن تحظى مسرحية "الملك لير" بقبول واستحسان الجمهور.

"الملك لير" من إخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وبطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، وريهام عبد الغفور فى دور الابنة الوسطى للملك لير، بالإضافة إلى محمد فراج وعباس أبو الحسن.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" يذاع يومي الإثنين والثلاثاء، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام اليو افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ أقل من ساعتين

رمضان صبحي يزف خبراً سعيداً لجماهير الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل في إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 5 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| فنانة شهيرة تفضح مسؤولي "كمبوند دريم" وتكشف المستور: "العيشة كابوس"

منذ حوالي 4 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

إجراءات عاجلة من "النقل" لمواجهة "كورونا" في المترو والسكة الحديد (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

تحرك عاجل من السودان لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة قوية.. 5 نجوم يقررون الرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يفرض شرطا وحيدا على فايلر لتجديد عقده

منذ حوالي 6 ساعات

هل تضرب أسراب الجراد مصر؟.. "الزراعة" تكشف التفاصيل الكاملة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

فيديو نادر لـ فريد شوقي في عيد ميلاده

رانيا فريد شوقي ابنة يحيى الفخراني في "الملك لير"

رانيا فريد شوقي تكشف تفاصيل دورها مع يحيى الفخراني في "الملك لير"

ديانا هشام: عملت كمذيعة في أوربت.. وبدايتي كانت مع يسرا

10 إبريل.. عرض مسرحية "الملك لير"

هكذا روجت هبة مجدي لعرض "الملك لير"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

10:16 م

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

03:32 م

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

06:55 م

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

02:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status