رانيا فريد شوقي ضيفة إسعاد يونس بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد وحش الشاشة

تحل الفنانة رانيا فريد شوقي ضيفة عبر برنامج صاحبة السعادة وهو من تقديم الإعلامية إسعاد يونس وذلك في حلقة خاصة للحديث عن وحش الشاشة فريد شوقي بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.



ونشرت الصفحة الرسمية للإعلامية إسعاد يونس عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة آنستجرام، مقطع فيديو يتضمن مقتطفات وأجزاء من داخل الحلقة مع رانيا فريد شوقي والتي ستتحدث عن حياة والدها الراحل وأسرار كثيرة عنه.



وعلقت إسعاد يونس على الفيديو: انتظروا حلقة خاصة جدا بمناسبة مرور 100 سنة على ميلاد وحش الشاشة فريد شوقي يوم الاتنين على دي ام سي الساعة 11 مساءُ.



وأعرب متابعو البرنامج عن إعجابهم بفكرة الحلقة للغاية وقالوا عبر خاصية التعليقات أن هذه الحلقة ستكون أسطورية داعين الله لوحش الشاشة بالرحمة والمغفرة.



من جانب آخر، كانت رانيا فريد شوقي قد الأضواء خلال حفل الاستقبال الذى أقامته إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية لضيوف المهرجان على إحدى دهبيات النيل.



حيث، ظهرت رانيا فريد شوقى بعباءة مطبوع عليها صورة لوالدها فريد شوقى فى حفل المهرجان الذى يحتفى فى دورة هذا العام بملك الترسو فريد شوقى، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده وكانت إطلالة لافته للأنظار.



وفي سياق آخر، شاركت الفنانة رانيا فريد شوقى في مسرحية الملك لير وقد عبرت عن سعادتها بالوقوف أمام النجم يحيى الفخرانى فى مسرحيته، وقالت إنها لم تتردد فى الموافقة على المشاركة فى العمل لعشقها الكبير للمسرح، وحرصها على تقديم أعمال هادفة تمتع الجمهور، وتمنت أن تحظى مسرحية "الملك لير" بقبول واستحسان الجمهور.



"الملك لير" من إخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وبطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، وريهام عبد الغفور فى دور الابنة الوسطى للملك لير، بالإضافة إلى محمد فراج وعباس أبو الحسن.



يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" يذاع يومي الإثنين والثلاثاء، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس