تفاصيل وقفة الجالية المصرية أمام البيت الأبيض لدعم مفاوضات سد النهضة

كشف علاء سرحان، أحد أبناء الجالية المصرية في أمريكا، تفاصيل وقفة الجالية المصرية أمام البيت الأبيض لحث الإدارة الأمريكية على دعم مفاوضات سد النهضة، وحماية الحقوق المائية.



وقال "سرحان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، إن الوقفة استمرت لـ3 ساعات، وإن العدد كان في تزايد، معلقًا: "كانت وقفة وتظاهرة جميلة في حب مصر".



وتابع أحد أبناء الجالية المصرية في أمريكا،: "كورونا لم تمنعنا من تنظيم وقفة رمزية أمام البيت الأبيض للمطالبة بحقوق مصر المائية".



ومن جانبه طالب الإعلامي محمد الباز، بشكر السيدة المصرية المسنة التي شاركت في الوقفة أمام البيت الأبيض.



وكان قد بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، في القاهرة، ملف سد النهضة الإثيوبي.



وقال السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي أكد لحميدتي أن سياسة مصر دائمًا ما كانت سندًا ودعمًا للسودان، خاصةً خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة، فيما أشاد حميدتي بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به.



وأضاف أنه تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل مصر.



وكان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، حميدتي، قد وصل القاهرة، مساء السبت، في زيارة رسمية تستغرق يومين، بدعوة من الرئيس السيسي.



وبحث حميدتي خلال الزيارة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وتأتي الزيارة بعد أيام من زيارة قام بها اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية إلى السودان، للتباحث حول ملفات مشتركة بين البلدين.



وقبل أيام ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن السودان رفض مقترحا عربيا بدعم مصر في ملف سد النهضة.



وأكدت الوكالة نقلا عن مصادر أن الجانب السوداني أكد أن القرار ليس في مصلحته، رافضا إقحام الجامعة العربية في هذا الملف، وموضحا أن القرار قد ينتج عنه مواجهة عربية أثيوبية.

