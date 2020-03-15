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سفير مصر في المغرب يكشف أخر تطورات عودة بعثة الإسماعيلي بعد تأجيل مباراة الرجاء

الأحد 15/مارس/2020 - 11:31 م
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الإسماعيلي
الإسماعيلي
علي نبوي
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كشف أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب أخر تطورات عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، قادمة من المغرب، بعد قرار تأجيل مباراة الدراويش أمام الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي كأس البطولة العربية.

وقال سفير مصر في المغرب خلال تصريحات تلفزيونية :"النادي الإسماعيلي متواجد في المطار حاليا والطائرة ستقلع في تمام الساعة 12:30".

وأضاف :"كان من المفترض أن تقام المباراة اليوم بدون جمهور، ولكن بالأمس صدر القرار من الاتحاد العربي بتأجيل المباراة".


وتابع :"بالأمس المغرب بلغتنا بتعليق الطيران مع 21 دولة ومن ضمنهم مصر، وكانت الأزمة بالنسبة لنا هي أنه لا يوجد إلا طائرة واحدة وكانت في الظهيرة".

وأشار :"بذلنا محاولات كثيرة ونجحنا في حجز الطائرة التي ستقلع في تمام الساعة 12:30 لأن هناك مجموعة أخرى من المصريين هنا بالمغرب".

وأوضح :"غدا نحاول حل مشكلة جماهير الإسماعيلي المتواجدة هنا في المغرب".

وأتم حديثه :"المطار الجوي سيغلق اليوم في تمام الساعة 12، لكن هناك محاولات وجهود لمد المدة حتى الأربعاء أو الخميس بالخروج من المغرب فقط".
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