رمضان صبحي يزف خبراً سعيداً لجماهير الأهلي





ونشر رمضان صبحي صورة له من التدريبات الجماعية للأهلي عبر الشبكات الاجتماعية وكتب رسالته اليوم: : في طريقي إلى العودة .









وعاد رمضان صبحي للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد مع الأهلي بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها في الوقت السابق وأبعدته عن الكثير من المباريات.







