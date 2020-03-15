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رمضان صبحي يزف خبراً سعيداً لجماهير الأهلي
الأحد 15/مارس/2020 - 11:25 م
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زف رمضان صبحي لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي خبراً سعيداً للجماهير بشأن عودته للملاعب من جديد بعد التعافي من الإصابة.
ونشر رمضان صبحي صورة له من التدريبات الجماعية للأهلي عبر الشبكات الاجتماعية وكتب رسالته اليوم: : في طريقي إلى العودة .
وعاد رمضان صبحي للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد مع الأهلي بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها في الوقت السابق وأبعدته عن الكثير من المباريات.
وتعد عودة رمضان صبحي للمشاركة مع الأهلي خبراً سعيداً للجماهير وللمدير الفني فايلر كونه واحد من العناصر المؤثرة الأساسية في تشكيلة المارد الأحمر.
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