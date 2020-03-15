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"منع الشيشة وغلق قاعات الأفراح".. محافظ الغربية يصدر عدة قرارات لمواجهة الكورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 11:27 م
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بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
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أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرارا بغلق جميع دور المناسبات وقاعات الأفراح حتى نهايه شهر مارس الجاري، نظرا الظروف الراهنة، والإجراءات التي تتخذها الدوله لمواجهة خطر فيروس كورونا، كما قرر المحافظ منع تقديم الوجبات والمشروبات داخل المطاعم والمقاهي ومنع تدخين الشيشة في المقاهى.

كما شدد محافظ الغربية على لرؤساء المدن والاحياء بغلق المحلات التي لا تتبع تعليمات النظافه العامة، ورفع كافه الاشغالات والأسواق العشوائية وتطهير أماكنها وتطهير المباني الحكومية والمساجد والكنائس ومداومة تهوية الغرف.

وفى سياق متصل، نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية خطة عمل تطهير مكاتب العاملين بديوان المديرية، بعد الانتهاء تمامًا من انصراف جميع العاملين بالديوان، في إطار خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمقاومة فيروس كورونا، والتي تمت مناقشتها اليوم بمكتب وكيل الوزارة مع أعضاء قسم الكيمياء بالتعليم الفني الزراعي.

وشملت خطة التطهير شملت جميع حجرات ومكاتب العاملين بالديوان، بالإضافة إلى الحمامات وكافة المرافق والمكاتب الملحقة بالإدارات النوعية التابعة للديوان.

وأكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هذا الإجراء الاحترازي هام وضروري خاصة في هذه الفترة والتي تنتشر فيها الأمراض المعدية والفيروسات. 

و شدد وكيل الوزارة على جميع مديري الإدارات التعليمية بتنفيذ هذه الخطة، وبصفة يومية حتى تمام الاطمئنان من إزالة أية ميكروبات أو فيروسات قد تضر العاملين بالدواوين.
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