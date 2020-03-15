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نور محمود لـ"الفجر الفني": بحب سماع المهرجانات وبنت الجيران جامدة جدًا

الأحد 15/مارس/2020 - 11:52 م
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نور محمود
نور محمود
ريهام كمال
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عبر الفنان نور محمود، عن حبه وسماع لأغاني المهرجانات، وأغنية بنت الجيران الذي قام بغنائها حسن شاكوش، وعمر كمال.

وقال نور محمود، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": بسمع أغاني المهرجانات وأحب بعضها جدًا واستمع لكل ألوان الغناء وليس فقط المهرجان مثل أغاني محمد منير، وعمرو دياب والأغاني القديمة مثل أم كلثوم، فيروز، المطربين العظماء وغيرهم في أوقات آخرى "للسلطنة".

وتابع: ولكني أسمع أغاني المهرجانات ومنها أحبها جدًا مثل أغنية بنت الجيران هي جامدة جدًا.

وفي رسالة للجمهور قال نور محمود،: "ادعو الله ان من يرى أعمالي تكون محل إعجابهم، وأكون دائمًا عند حسن ظنهم لما أقدمه من أعمال".

ومن ناحية آخرى يواصل الفنان نور محمود، تصوير مشاهده في مسلسل القاهرة كابول، مع الفنانة حنان مطاوع، الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، داخل استوديو الأهرام.

مسلسل القاهرة كابول بطولة فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، طارق لطفي، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع، نور محمود، شيرين، ومجموعة من الشباب، تأليف عبد الرحيم كمال، إنتاج سيرجي، ومن إخراج حسام علي.

وهذا التعاون الثالث بين الفنان نور محمود، والمخرج حسام علي، بعد مسلسلي الرحلة مع النجم باسل خياط، ولآخر نفس مع النجمة ياسمين عبد العزيز،

ويجسد نور محمود، في مسلسل "القاهرة كابول" شخصية مدرس يقع في غرام زميلته وتجسدها حنان مطاوع، وتدور الأحداث بعدها في إطار تشويقي.

ومن الجدير بالذكر أنه عُرض مؤخرًا له مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" على احدى المنصات الرقمية ونال إعجاب الجمهور بدرجة كبيرة وتصدر التريندات طوال الحلقات.

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي البوستر الدعائي للمسلسل عبر صفحاتهم الشخصية، وعبروا عن إعجابهم الشديد بكل صناع العمل، وحقق نسب مشاهدات عالية جدًا.

تدور أحداثه حول حول فتاة تدعى نور، تعيش مع والدها رشدى الشامي ووالدتها عارفة عبد الرسول، ولديها شقيقها خالد أنور، وشقيقتها مي الغيطي، ومع الحلقة الأولى تتفاجأ عائلتها بموتها، وتبدأ العائلة فى مراسم دفن الجثمان، وأثناء صلاة الجنازة عليها، تظهر ثرثرة أهل الحارة عليها، والدعوات بعدم الصلاة على الجثمان وتدور الأحداث.

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