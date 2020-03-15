الأردن: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 12 حالة

وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن أحد المصابين بالفيروس هرب من المستشفى، وتم القبض عليه.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي تسجيل 3 حالات إصابة جديدة لمواطنيين أردنيين؛ ما يرفع العدد الكلي للحالات المسجلة في الأردن إلى 12 حالة.

ويذكر أن تم تسجيل، اليوم، الإصابة الـ12 بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19".

أعلن سعد جابر، وزير الصحة الأردني، الأحد، هروب مواطن أردني مصاب بفيروس كورونا من مستشفى "الأمير حمزة" قبل دخوله العزل الصحي، موضحا أن البحث جار عنه.





من جهته، أوضح عبد الرزاق الخشمان، مدير المستشفى أنّ المواطن الأردني (تامر بسام وجيه السعودي)، من بين الحالات التي تمّ الإعلان عنها اليوم".





وأضاف: "المواطن وصل من بريطانيا قبل أيّام، وأجريت له الفحوصات اللازمة، وثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، لكنه هرب قبل عزله وتقديم العناية الطبيّة اللازمة له".





ولفت إلى أنّ الكوادر الطبيّة العاملة في المستشفى اكتشفت أنّ المريض أقدم على الهرب رغم التحذيرات المعلنة بضرورة عدم مخالطة الآخرين له للحيلولة دون نقل العدوى.





وحذّر الأشخاص المقرّبين للمريض من مخالطته أو التستّر عليه، مؤكّداً قيام المستشفى بإبلاغ الجهات الأمنيّة المختصّة للتعامل معه، وتشديد الحراسة الأمنيّة على مواقع الحجر والعزل.





وشدّد الخشمان على ضرورة عودة المريض إلى موقع العزل ليتلقّى العناية الطبيّة اللازمة، وحتى لا يسهم في نقل العدوى لغيره.





وأعرب "الخشمان" عن أسفه لإعلان بعض البيانات الشخصيّة للمريض، لكن الضرورة وحماية المواطنين تقتضي ذلك.