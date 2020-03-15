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"الربيعة" يحث المواطنين على عمل مجموعة إجراءات لمواجهة كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 11:30 م
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وزير الصحة - الدكتور توفيق الربيعة
وزير الصحة - الدكتور توفيق الربيعة
الفجر السعودي
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وجه وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مساء اليوم الأحد، رسالة إلى المواطنين تم عرضها عبر حساب وزارة الصحة الرسمي على موقع التديونات القصيرة "تويتر".

وقال الربيعة في الرسالة: "نعيش تحدي كبير؛ حيث أن فيروس كورونا الجديد ينتشر الآن في جميع أنحاء العالم وبشكل سريع وأننا جزء من هذا العالم"، لافتاً النظر إلى أن قيادتنا الحكيمة ولله الحمد قامت بمجموعة من الاحترازات لحماية المواطنين".

كما أشار إلى أن التحدي كبير وأن التعاون مطلوب من الجميع من خلال 4 نقاط مهمة وهي: "تجنب المصافحة بالكامل، وغسيل وتعقيم اليدين باستمرار لضمان السلامة خاصةً وأن اليدين أكبر ناقل للمرض، وتجنب التجمعات بأنواعها حيث أن التجمعات وسيلة لنقل المرض لعدة أشخاص، وإذا لديك أعراض أو قادم من خارج المملكة فيجب أن تعزل نفسك في غرفتك بعيداً عمن حولك لمدة 14 يوم لسلامتك وسلامة من تحب".

وأضاف: تعاون الجميع مهمة وطنية وكلنا مسؤولين لتحقيق هذه المهمة، وإننا معكم في مركز اتصال 937، معرباً عن شكره الدائم للجميع على تعاونهم.


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الكلمات المفتاحية

وزير الصحة كورونا الصحة الربيعة

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