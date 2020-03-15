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شعبة الخضار: إذا تلاعب التجار بالأسعار سيتم البيع من خلال أسواق الجملة

الأحد 15/مارس/2020 - 11:16 م
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أسعار الخضار
أسعار الخضار
كـسـاب أحـمـد
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قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، إن هناك زيادة في المعروض من الخضر والفاكهة، ولا يجب أن يتكالب المواطنين على السلع، حتى لا يتم صناعة الأزمة.

وتابع "النجيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أن أسعار الخضر والفاكهة في متناول الجميع، وسعر البطاطس تبدأ من 1.5 جنيه، والبصل من 3 جنيهات.

ولفت إلى أن مصر لا تستود خضار وفاكهة، خاصة أن هذه السلع متوفرة محليًا بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن التجار إذا تلاعبوا بالأسعار فسيقوم تجار أسواق الجملة بالبيع بشكل مباشر للمواطنين.


وفي وقت سابق، استعرض الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد، مشيرًا إلى توافر كميات من القمح تكفي لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020، فيما تكفي كميات السكر ( سكر تمويني، وسكر استهلاك البلاد)، بما يكفي حاجة البلاد لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل.

ووفقا، لما عرضه وزير التموين، يبلغ رصيد الزيوت بأنواعها بكميات تكفي لمدة تصل لنحو 5 أشهر، كما أوضح الوزير أن الأرز الأبيض يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.6 شهر، وذلك حتى 29 يوليو المقبل، بينما تكفي كميات الدواجن المجمد لمدة 11.9 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفي لمدة 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل.

وأشار الوزير إلى أن اللحوم الحية السوداني تكفي لمدة 29.1 شهر، كما تتوافر المكرونة برصيد يكفي لمدة 5.2 شهر حتى 15 أغسطس 2020.
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الكلمات المفتاحية

رصيد السلع أسواق الجملة أسعار الخضار والفاكهة

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