عمرو أديب عن زحام المصريين في المول: "انتوا بتزقوا نفسكوا للهاوية"

انفعل الإعلامي عمرو أديب، بسبب تزاحم المصريين على تخزين السلع، مؤكدًا أن هذا يمثل استهلاك للمخزون والإمكانيات، قائلا: "في ناس شارية 40 علبة تونة.. دي كده حرب هتاكلوا كل ده".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "إنتم مش قولتوا ولادنا وخايفين عليهم، وعايزين إجازة.. تاخدوهم وتروحوا المول إنتم بتضحكوا علينا"، موضحا أن مصر لديها مخزون استراتيجي من السلع المحلية 5 شهور، ومن المستورد 3 شهور.





وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الإقبال على الشراء بدون داع سيقضي على المخزون في شهر واحد، فضلا على أنه أمر مرهق على الدولة، مضيفا: "إنتم كده بتزودا الإصابة، إنتم رايحين لسكة انتشار الكورونا".





وتابع أن النظام الصحي في مصر ليس كسويسرا، معقبا: "إحنا مش أد الكلام ده، ومتجيش تعيط بعد كده"، معربا عن دهشته من شكاوى البعض من نقص الدواجن، قائلا منفعلا: "فراخ إحنا في وباء، إعقلوا يا ناس واهدوا، اللي بيحصل ده خطر، انتم بتزقوا نفسكم للهاوية".





كان صرح الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية أن أوروبا أصبحت بؤرة وباء فيروس كورونا العالمى وذلك بعدما أعلنت العديد من الدول الأوروبية ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات أيضا وخرج مسؤولو الدول الأقوى ليعترفوا صراحة بشراسة الفيروس وتفشيه في بلادهم.





حيث أن إيطاليا باتت من أكثر دول العالم تضررا بإصابات وصلت لأكثر من 15100 وفاة.





- تلتها إسبانيا بنسبة ارتفاع وصلت إلى 4200 إصابة و120 حالة وفاه.

فيما سجلت فرنسا 2860 حالة وفي ألمانيا سجلت 2369 إصابة.

وامام تلك الاعداد التي تتضاعف يوميا تجري عمليات المراقبة على الحدود بين الدول الأوروبية ردا على الانتشار السريع للفيروس.

فقررت كل من التشيك وأوكرانيا وسلوفاكيا إغلاق حدودها أمام الأجانب الذين لا يتمتعون بإقامة وألغت النمسا والمجر نظام العمل بفيزا شنجن اما مالطا فأصبحت تفرض على القادمين اليها حجرا صحيا.

- أخيرا "لا تتركوا النار مشتعله" نصيحة مدير منظمة الصحة العالمية لدول أوروبا للحد من التجمعات وإنقاذ الأرواح.

- تصريح قاله دكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية.

- فما السبب ؟

- أعلنت العديد من الدول الأوروبية ارتفاع حاد فى عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات أيضا.

- وخرج مسؤولين الدول الأقوى ليعترفوا صراحة بشراسة الفيروس وتفشيه فى بلادهم

- إيطاليا باتت من أكثر دول العالم تضررا بإصابات وصلت لأكثر من 15100 وألف وفاة.

- تلتها إسبانيا ثم فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

- السبب فى هذا مجموعة من الحقائق أجمع عليها الخبراء.

- غالبية الدول الأوروبية فتحت المجال الجوى رغم انتشار الفيروس.

- وسمحت بدخول وخروج الطائرات المحملة بوافدين الدول الأخرى إلى أرضها.

- دول أخرى اتبعت سلوكيات خاطئة كإيطاليا.

- فلم تمنع التجمهر وإقامة الفعاليات إلا مؤخرا.

- الفيروس كان أكثر انتشارا بين المواطنين الأكبر سنا.

- وهى الفئة العمرية الأكثر انتشارا فى أوروبا.

- وأخيرا ثبت علميا أن الفيروس أكثر ثباتا فى الهواء البارد.

- وأمام تلك الأعداد التى تتضاعف يوميا.

- تجرى عمليات المراقبة على الحدود بين الدول الأوروبية ردا على الانتشار السريع للفيروس.

- وقررت دول مثل التشيك وأوكرانيا وسلوفاكيا إغلاق حدودها أمام الأجانب الذين لا يتمتعون بإقامة.

- وألغت النمسا والمجر نظام العمل بفيزا شنجن اما مالطا فأصبحت تفرض على القادمين اليها حجرا صحيا.