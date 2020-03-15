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'بالكرة'.. هكذا أطلت ساندي على جمهورها عبر "إنستجرام"

الأحد 15/مارس/2020 - 11:48 م
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ساندي
ساندي
روان هيثم
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نشرت الفنانة ساندي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "ساندي" في هذه الصورة وهي في إحدى صالات الألعاب مرتدية بنطالًا جينز مع بلوزة من اللون الفوشيا، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها حاملة بيدها كرة وتنظر اليها.

وكتبت "ساندي" على هذه الصورة قائلة: ودي كانت أخر خروجة ليا.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: معلش يا ساندي لازم نقعد في بيتنا ونحمي نفسنا بحبك قوي.

وفي سياق أخر قدمت ''ساندي" العديد من الأعمال الغنائية منها لسة صغيرة، كل ما أقرب، حلوة جدا، قد التحدي، أحسن من كتير، حب.

وشاركت "ساندي" في عدة أعمال فنية منها عيش حياتك، خطة جيمي.
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