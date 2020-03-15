Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترامب يعرض مبالغ مالية على شركة ألمانية للحصول على لقاح كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 10:54 م
Advertisements
دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
Advertisements
كشفت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية اليوم الأحد، أن هناك خلافات بين ألمانيا والولايات المتحدة حول شركة ألمانية في مقاطعة توبينغن جنوبي ألمانيا، يتم العمل فيها على التوصل للقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقال التقرير: "استنادا إلى دوائر حكومية في العاصمة برلين، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول جذب علماء ألمان إلى بلاده بتحويلات مالية عالية أو ضمان اللقاح حصريا لبلاده".

وأوضحت أن ترامب عرض على الشركة الألمانية مبلغا كبيرا من أجل ضمان عملها حصريا لبلاده، مؤكدة "أن الرئيس الأمريكي يقوم بكل ذلك من أجل الحصول على اللقاح للولايات المتحدة فقط".

وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية، أكدت وزارة الصحة الاتحادية أن "الحكومة الألمانية مهتمة للغاية بأن يتم تطوير لقاحات ومواد فعالة ضد فيروس كورونا المستجد في ألمانيا وأوروبا".

وأوضحت الوزارة أن الحكومة تتواصل بشكل مكثف مع شركة "كيور فاك" ومقرها توبينغن، علما أن صحيفة "فيلت أم زونتاغ" قالت في تقريرها إن برلين تحاول إمداد الشركة بالأموال.

وحسب التقرير، فإن الشركة تعمل مع المعهد الألماني الحكومي للقاحات والأدوية البيولوجية الطبية على إنتاج لقاح ضد الفيروس القاتل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لقاح فيروس كورونا شركة المانية دونالد ترامب اليو

أخبار تهمك

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ ساعة و 23 دقيقة

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفرض شرطا وحيدا على فايلر لتجديد عقده

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة قوية.. 5 نجوم يقررون الرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف

منذ 38 دقيقة

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل في إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 4 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تحرك عاجل من السودان لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

أهم الأخبار ريال مدريد اليوم الأحد| الملكي يخطط لخطف نجم ليفربول.. ولاعب جديد في الطريق للرحيل عن البرنابيو

منذ ساعة و 22 دقيقة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 10 ساعات

أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد| صفقة كبرى في الطريق.. نيمار يقترب من العودة والكشف عن موعد عودة الليجا

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل| فنانة شهيرة تفضح مسؤولي "كمبوند دريم" وتكشف المستور: "العيشة كابوس"

منذ حوالي 3 ساعات

هل تضرب أسراب الجراد مصر؟.. "الزراعة" تكشف التفاصيل الكاملة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

شركة بريطانية تنتج أول لقاح يعالج فيروس كورونا الجديد

"كورونا" يتصدر المنافسة.. جهات تمنح جائزة مالية لمكتشف لقاح أو علاج للفيروس

الصحة الأمريكية تعلن بدء المرحلة الأولى من اختبارات لقاح فيروس كورونا

اليابان وروسيا تبدآن تطوير لقاح ضد فيروس كورونا

بشائر اكتشاف عقار لعلاج كورونا

عاجل.. أمريكا تعلن بدء اختبار لقاح فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

10:16 م

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

03:32 م

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

06:55 م

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

02:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status