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يوفنتوس يدخل المنافسة لخطف نجم مانشستر سيتي

الأحد 15/مارس/2020 - 11:10 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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أظهر نادي يوفنتوس الإيطالي رغبة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس يستهدف التعاقد مع البرازيلي جابريل جيسوس مهاجم نادي مانشستر سيتي في الصيف القادم.


وأشارت الصحيفة إلى أن نادي يوفنتوس سيتجه للتعاقد مع جيسوس في الصيف القادم في حالة فشله في التعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام.


وفي حالة قرر نادي يوفنتوس التفاوض لضم جيسوس فسيواجه منافسة ضخمه حيث توجد العديد من الأندية التي ترغب في ضمه في نهاية الموسم أبرزها نادي ريال مدريد الإسباني.


وقد شارك جابرييل جيسوس في 37 مباراة حتى الآن مع نادي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 16 هدف وصنع 6 أهداف آخرين.

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 63 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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