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شعبة القصابين: اللحوم متوفرة ولا يوجد ارتفاع في الأسعار

الأحد 15/مارس/2020 - 11:07 م
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أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
كـسـاب أحـمـد
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قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين، إن 80% من استهلاك اللحوم والدواجن متوفرة من قبل جهاز الخدمة الوطنية، ووزارة التموين، لافتَا إلى أن اللحوم متوفرة بمحالات الجزارة، ولا يوجد ارتفاع في الأسعار على وجه الاطلاق.

وتابع "وهبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن كافة السلع متوفرة لمدة 6 شهور، ولا يجب أن يتكالب المواطنين على ضراء السلع، معقبًا: " لو المواطن جاب سلع تكفيه شهرين، السلع هتبوظ عنده في اللبيت، وهو اللي خسران"

وأشار إلى أن الفئة التي تقوم بتخزين السلع هي الفئات الاكثر دخلًا، وليست الفئات البسيطة او المتوسطة، مشددًا على ضرورة رفع الوعي بين هذه الفئة بان السلع متوفرة.

وفي وقت سابق، استعرض الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد، مشيرًا إلى توافر كميات من القمح تكفي لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020، فيما تكفي كميات السكر ( سكر تمويني، وسكر استهلاك البلاد)، بما يكفي حاجة البلاد لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل.

ووفقا، لما عرضه وزير التموين، يبلغ رصيد الزيوت بأنواعها بكميات تكفي لمدة تصل لنحو 5 أشهر، كما أوضح الوزير أن الأرز الأبيض يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.6 شهر، وذلك حتى 29 يوليو المقبل، بينما تكفي كميات الدواجن المجمد لمدة 11.9 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفي لمدة 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل.

وأشار الوزير إلى أن اللحوم الحية السوداني تكفي لمدة 29.1 شهر، كما تتوافر المكرونة برصيد يكفي لمدة 5.2 شهر حتى 15 أغسطس 2020.
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الكلمات المفتاحية

شعبة القصابين رصيد السلع توافر السلع أسعار اللحوم

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