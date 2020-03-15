أخبار الزمالك اليوم الأحد: نجم جزائري على ردار الأبيض.. قرار ناري من مرتضى منصور بسبب كورونا.. مفاجأة في ملف الصفقات

شهد نادي الزمالك اليوم الأحد ١٥ مارس العديد من الأخبار والانباء الهامة والمثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها تعليق نجم الفريق على تجديد عقده مع النادي وظهور نجم جزائري على ردار النادي وقرار ناري من مرتضى منصور بسبب كورونا وغيرها من الأخبار الهامة.









الزمالك يسدد مستحقات لاعبيه الخميس

وعد مسئولو نادي الزمالك لاعبيهم بصرف باقي المستحقات المالية المتأخرة لهم في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل.









وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع اللاعبين في الساعات الماضية وتم الاتفاق على منحهم باقي المستحقات المالية نهاية الأسبوع الجاري وقبل إستئناف التدريبات.









تفاصيل عقد محمود علاء الجديد مع الزمالك

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تفاصيل عقد محمود علاء مع الفريق خلال الفترة المقبلة.









وأكد مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك أن عقد محمود علاء سيستمر مع الفريق لمدة ٥ مواسم مقبلة.









أول تعليق من محمود علاء عقب تجديد عقده مع الزمالك

أوضح علاء في تصريحات عبر قناة الزمالك أنه لم يتردد لحظة في تجديد التعاقد ولديه طموحات كبيرةمع الإدارة خلال الفترة المقبلة.









وواصل "اللعب للزمالك يتطلب أن تكون لك شخصية قيادية داخل الملعب وتركيز كامل".









وأضاف "سنقاتل للفوز بدوري أبطال افريقيا خلال الموسم الجاري والحفاظ على مسيرة البطولات والنتائج المميزة التي تحققت خلال الفترة الماضية.









الزمالك يكشف موقفه من الصفقات الجديدة

تحدث أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالزمالك عن موقفهم من الصفقات الجديدة خلال الموسم المقبل لتدعيم الصفوف.









وأكد أمير في تصريحات عبر قناة الزمالك أن الفريق في وسط الموسم ولازال مرتبط بمباريات صعبة وهامة على كافة المستويات،مشيرا إلى عدم التفاوض مع أي لاعب جديد









مرتضى منصور يغلق أبواب نادي الزمالك أمام الأعضاء لمدة أسبوع

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه قرر غلق النادي لمدة أسبوع قابلة للمد بعد القرار الرئاسي بشأن تعليق الدراسة لمواجهة أزمة كورونا.









وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن نادي الزمالك مغلق بالمفتاح تماما لمدة أسبوع حفاظا على الأسر"، مشيرا إلى أن التجمعات في النوادي أخطر من الجامعات وسيتم تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.









أول استفادة لثنائي الزمالك من حكاية فيروس كورونا

سافر محمد أوناجم وأشرف بن شرقي ثنائي نادي الزمالك إلى المغرب من أجل قضاء إجازة سريعة على هامش توقف مسابقة الدوري لمدة 15 يومًا









وحصل الثنائي المغربي على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون من أجل مغادرة القاهرة للسفر إلى المغرب لقضاء إجازة سريعة بعد قرار الدولة إيقاف النشاط الرياضي لمدة 15، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.









نجم جزائري على رادار الزمالك في الصيف المقبل

دخل الجزائري حسين بن عيادة لاعب فريق شباب قسيطنطينة الجزائري دائرة اهتمامات نادي الزمالك للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل لتدعيم الجبهة اليمنى.









ويحتاج الفريق للتعاقد مع ظهير أيمن في الموسم المقبل بسبب وجود حازم إمام فقط بعد فسخ التونسي حمدي النقاز تعاقده مع الفريق في وقت سابق.









موقف الزمالك النهائي من مشاركة حميد أحداد

حسم مسئولو نادي الزمالك موقفهم بشكل نهائي من مشاركة حميد أحداد لاعب الفريق المعار لصفوف الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.









ويرغب الرجاء المغربي في حل مشكلة مشاركة أحداد بصورة ودية معهم في لقائي الزمالك بدون دفع الـ200 ألف دولار المنصوصة في العقد لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة نادي الزمالك.









وتمسك الزمالك بالحصول على الـ200 ألف دولار حال مشاركة حميد أحداد ورفض الحل الودي نهائيًا.









بعد محمود علاء.. الزمالك يبدأ التحرك للتجديد لنجم الفريق

يسعى مسئولو نادى الزمالك للحفاظ على القوام الأساسى للفريق، من خلال تمديد عقود اللاعبين خلال الفترة المقبلة، من أجل توفير أكبر قدر من الاستقرار.









ودخل مسئولو القلعة البيضاء، في مفاوضات مع عبدالله جمعة، لتمديد عقده خلال الفترة المقبلة، مع وعده بزيادة المقابل المادى الذى سيحصل عليه فى الموسم إلى 4 ملايين جنيه.









خبر سار للاعبي الزمالك

أصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرارا بصرف جميع المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليله المقبلة.









وقرر منصور صرف المستحقات بناء على طلب اللاعبين والجهاز الفني وذلك بعد الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي.



