صدمة قوية.. 5 نجوم يقررون الرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتلقي صدمة قوية في الساعات القليلة المقبلة من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



نجوم مانشستر يونايتد يقررون الرحيل عن الفريق



وكشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن هناك 5 نجوم قرروا الرحيل عن صفوف نادي مانشسر يونايتد في نهاية الموسم الجاري.



وأكدت الصحيفة أن الخمسة نجوم الذين سيرحلون عن نادي مانشستر يونايتد هم بول بوجبا وجيسي لينجارد وديفيد دي خيا وألكسيس سانشيز وماركوس روخو.



سبب رغبة نجوم مانشستر يونايتد في الرحيل عن الفريق



وأشارت الصحيفة إلى أن الخمسة لاعبون أصبحوا يرغبون في الرحيل عن نادي مانشستر يونايتد في نهاية الموسم الجاري بسبب أنهم أصبحوا يشعروا أن النادي لا يناسب طموحهم ويريدون الانضمام إلى نادي أخر وخوض تجربة جديدة.



ترتيب نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز



ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.