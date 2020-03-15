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عمرو أديب ينفعل بسبب إقبال المصريين بسبب "الكورونا": بتعملوا كده ليه

الأحد 15/مارس/2020 - 10:59 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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انتقد الإعلامي عمرو أديب، إقبال المصرين على المحلات التجارية لشراء السلع وتخزينها، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات سترفع من نسب الإصابة، وقد يؤدي إلى العزل الاجتماعي.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، منفعلا: "إيه اللي إحنا بنعمله ده، وإيه الزحام الموجود في الشوارع النهادرة.. ليه بنعمل كده، هو ده اللي قولنا الناس تقعد في البيت"، متسائلا: "ليه بتلموا السلع مع السوبر ماركت".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، "الناس بتشتري وكأنه رمضان.. وكانوا بيشدوا من بعض السلع، هتعملوا إيه بصندوق كلور، ليه ده كله، إنتم بتفكروا إزاي"، منوها بأن مثل هذه التصرفات قد تدفع الدولة إلى أنها تتخذ خطوات أخرى.

كان صرح الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية أن أوروبا أصبحت بؤرة وباء فيروس كورونا العالمى وذلك بعدما أعلنت العديد من الدول الأوروبية ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات أيضا وخرج مسؤولو الدول الأقوى ليعترفوا صراحة بشراسة الفيروس وتفشيه في بلادهم.

يذكر أن إيطاليا باتت من أكثر دول العالم تضررا بإصابات وصلت لأكثر من 15100 وفاة، تلتها إسبانيا بنسبة ارتفاع وصلت إلى 4200 إصابة و120 حالة وفاة، فيما سجلت فرنسا 2860 حالة وفي ألمانيا سجلت 2369 إصابة.

وأمام تلك الأعداد التي تتضاعف يوميا تجري عمليات المراقبة على الحدود بين الدول الأوروبية ردًا على الانتشار السريع للفيروس.

وقررت كل من التشيك وأوكرانيا وسلوفاكيا إغلاق حدودها أمام الأجانب الذين لا يتمتعون بإقامة وألغت النمسا والمجر نظام العمل بفيزا شنجن اما مالطا فأصبحت تفرض على القادمين اليها حجرًا صحيًا.

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