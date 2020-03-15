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فوضى كورونا.. هل سيتوج ليفربول بالدوري الإنجليزي

الأحد 15/مارس/2020 - 10:56 م
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ليفربول
ليفربول
محمد الدمتناوي
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لا زال وباء كورونا مستمر في جميع دوريات العالم، وأدى إلى إلغاء وتأجيل كل البطولات المحلية والقارية في جميع البلاد، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد فقط، بل تتزايد الأعداد المصابة بالفيروس اللعين يوماً بعد يوم.

كورونا يهدد النشاط الكروي في إنجلترا

حيث يهدد فيروس كورونا إستمرار النشاط الكروي في إنجلترا، بعد كمية الإصابات الرهيبه التي حدثت في الأونة الأخيرة، والتي كان أخرها خماسي فريق بورنموث وأحد أفراد نادي إيفرتون.

أبرز المصابين بفيروس كورونا
حيث أصيب العديد من نجوم الكرة العالمية بفيروس كورونا، أبرزهم كل من ميكل أرتيتا مدرب فريق أرسنال، وكالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، وثلاثي ليستر سيتي، وروجاني مدافع يوفنتوس، ولاعب سلة نادي ريال مدريد، ورئيس أولمبياكوس اليوناني، وكوتروني مهاجم فيورنتينا الإيطالي، والعديد من الأفراد في كافة دول العالم.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قد أعلنت ظهر يوم الجمعة الماضي، عن تأجيل كل مباريات البطولة، حتى 4 إبريل المقبل، بسبب زيادة إنتشار فيروس كورونا.

وعقدت الرابطة إجتماعاً طارئاً لأندية البريميرليج، من أجل دراسة الموقف الحالي، بعد زيادة إنتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم.

كورونا يهدد أحلام ليفربول في التتويج بلقب البريميرليج

وأدى تأجيل الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى إقتراب ضياع حلم ليفربول في التتويج بلقب البريميرليج، بعد غياب 30 عاماً عن التتويج بالبطولة.

هل يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

حيث أكدت صحيفة "التليجراف" الإنجليزية، أنه لا ضمان حقيقي لكي يتوج ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم في حاله إلغاؤه.

وهنا تعد صدمة كبيرة لعشاق نادي ليفربول، والتي هيئت نفسها للإجتفال باللقب الغائب عن الفريق منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

ويحاول مسئولي الريدز مع الرابطة الإنجليزية، في لعب المباراة بدون جماهير، حيث لم يتبقى سوى عدد بسيط من المباريات، فالفريق لم يتبقى له سوى تحقيق الفوز في مباراتين فقط حتى يتوج باللقب الغالي على جماهير وعشاق الريدز.
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