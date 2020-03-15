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إجراءات عاجلة من "النقل" لمواجهة "كورونا" في المترو والسكة الحديد (فيديو)

الأحد 15/مارس/2020 - 10:58 م
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داليا الحسين
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قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من بينها تطهير شبابيك التذاكر فى السكة الحديد والمترو والموانئ البرية بالإضافة إلى تطهير البوابات المعدنية 3 مرات يوميا وعربات القطارات وسيتم ذلك بصفة دورية يوميا.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أنه تم منع التجمعات الكبيرة بمحطات المترو والسكة الحديد، كما تم تنفيذ حملات توعية بوسائل النقل للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع:"وزارة النقل توفر الكمامات لكل العاملين في القطاع، وكذلك الركاب بكل محطات السكة الحديد"، معقبا: "إحنا عندنا قلق مشروع من كورونا ولازم ننقي نفسنا وأهلنا ونوعيهم".


كان قد صرح الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية أن أوروبا أصبحت بؤرة وباء فيروس كورونا العالمى وذلك بعدما أعلنت العديد من الدول الأوروبية ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات أيضا وخرج مسؤولو الدول الأقوى ليعترفوا صراحة بشراسة الفيروس وتفشيه في بلادهم.

حيث أن إيطاليا باتت من أكثر دول العالم تضررا بإصابات وصلت لأكثر من 15100 وفاة.

- تلتها إسبانيا بنسبة ارتفاع وصلت إلى 4200 إصابة و120 حالة وفاه. 

فيما سجلت فرنسا 2860 حالة وفي ألمانيا سجلت 2369 إصابة.

وأمام تلك الاعداد التي تتضاعف يوميا تجري عمليات المراقبة على الحدود بين الدول الأوروبية ردا على الانتشار السريع للفيروس.

فقررت كل من التشيك وأوكرانيا وسلوفاكيا إغلاق حدودها أمام الأجانب الذين لا يتمتعون بإقامة وألغت النمسا والمجر نظام العمل بفيزا شنجن اما مالطا فأصبحت تفرض على القادمين اليها حجرا صحيا.

- أخيرا "لا تتركوا النار مشتعله" نصيحة مدير منظمة الصحة العالمية لدول أوروبا للحد من التجمعات وإنقاذ الأرواح.

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مواجهة فيروس كورونا النقل المترو السكة الحديد اصابات الكورونا احترازي

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