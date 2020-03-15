Advertisements
Advertisements
Advertisements

الداخلية التركية تعلن إغلاق الملاهى الليلية بسبب "كورونا"

الأحد 15/مارس/2020 - 10:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعلنت وزارة الداخلية التركية، مساء الأحد، أنه "سيتم إغلاق الحانات والملاهى الليلية في تركيا ابتداء من يوم غد الاثنين، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)".

ويذكر أن وزارة الصحة التركية، قد سجلن في وقت سابق من صباح اليوم، سادس حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، لمواطن عاد من الخارج الأسبوع الماضي.

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قالت الصحة التركية: إن "نتائج الفحوصات أثبتت إيجابية إصابته بالفيروس".

واتحذت السلطات التركية، سلسلة قرارات أصدرتها الحكومة للحد من انتشار الوباء العالمي، منها منح موظفي الحكومة من الحوامل والمرضعات والمعاقين ومن تتجاوز أعمارهم الستين عطلة إدارية لمدة 12 يوماً اعتباراً من الإثنين.

واعتبرت السلطات التركية، أن كافة الموظفين العائدين من خارج البلاد في إجازة إدارية لمدة 14 يومًا.

وكانت تركيا، قد أعلنت في وقت سابق، حظر السفر مع 9 دول جديدة ليرتفع العدد إلى 14 دولة بسبب انتشار فيروس كورونا فيها، وهي ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، والنرويج، والدنمارك، وبلجيكا، والنمسا، والسويد وهولندا، ابتداء من أمس السبت حتى 17 أبريل.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 126 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4.7 ألف حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 68 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 12 ألف في إيطاليا و10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا تركيا الداخلية التركية

أخبار تهمك

أهم الأخبار ريال مدريد اليوم الأحد| الملكي يخطط لخطف نجم ليفربول.. ولاعب جديد في الطريق للرحيل عن البرنابيو

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفرض شرطا وحيدا على فايلر لتجديد عقده

منذ حوالي 6 ساعات

أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد| صفقة كبرى في الطريق.. نيمار يقترب من العودة والكشف عن موعد عودة الليجا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل في إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تحرك عاجل من السودان لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 5 ساعات

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة قوية.. 5 نجوم يقررون الرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف

منذ 41 دقيقة

هل تضرب أسراب الجراد مصر؟.. "الزراعة" تكشف التفاصيل الكاملة

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل| فنانة شهيرة تفضح مسؤولي "كمبوند دريم" وتكشف المستور: "العيشة كابوس"

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تركيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 6 حالات

فيروس "كورونا".. عودة السعوديين من لبنان دون تسجيل أي إصابات

للوقاية من كورونا.. "مكة" تعلق استقبال المقيمين والمواطنين

لمواجهة "كوورنا".. المملكة تمنح إجازة إجبارية لـ5 حالات مرضية

سفارة المملكة في القاهرة تتخذ إجراء بشأن المصريين القادمين إلى السعودية

"الشؤون البلدية" تأمر بإغلاق المجمعات التجارية والمولات لمواجهة كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

10:16 م

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

03:32 م

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

06:55 م

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

02:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status