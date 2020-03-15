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الداخلية التركية تعلن إغلاق الملاهى الليلية بسبب "كورونا"
الأحد 15/مارس/2020 - 10:45 م
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الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الداخلية التركية، مساء الأحد، أنه "سيتم إغلاق الحانات والملاهى الليلية في تركيا ابتداء من يوم غد الاثنين، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)".
ويذكر أن وزارة الصحة التركية، قد سجلن في وقت سابق من صباح اليوم، سادس حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، لمواطن عاد من الخارج الأسبوع الماضي.
وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قالت الصحة التركية: إن "نتائج الفحوصات أثبتت إيجابية إصابته بالفيروس".
واتحذت السلطات التركية، سلسلة قرارات أصدرتها الحكومة للحد من انتشار الوباء العالمي، منها منح موظفي الحكومة من الحوامل والمرضعات والمعاقين ومن تتجاوز أعمارهم الستين عطلة إدارية لمدة 12 يوماً اعتباراً من الإثنين.
واعتبرت السلطات التركية، أن كافة الموظفين العائدين من خارج البلاد في إجازة إدارية لمدة 14 يومًا.
وكانت تركيا، قد أعلنت في وقت سابق، حظر السفر مع 9 دول جديدة ليرتفع العدد إلى 14 دولة بسبب انتشار فيروس كورونا فيها، وهي ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، والنرويج، والدنمارك، وبلجيكا، والنمسا، والسويد وهولندا، ابتداء من أمس السبت حتى 17 أبريل.
وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 126 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4.7 ألف حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 68 ألفا.
وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 12 ألف في إيطاليا و10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.
وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
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