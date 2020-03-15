تردد قناة مصر التعليمية لتقديم المناهج الدراسية

تصدر البحث عن " قناة مصر التعليمية" محركات جوجل، حيث يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب على القناة التعليمية الجديدة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، بعد أن تم تأجيل الدراسة، في إطار الدول الاحترازي للوقاية من فيروس كورونا الجديد، والذي يشكل تهديد كبير على كثير من المواطنين في عدد كبير من الدول.





ونعرض لكم خلال السطور القادمة، تفاصيل تعليق الدراسة والمدة وتردد قناة مصر التعليمية التي تقدم المناهج الدراسية لجميع المراحل العمرية، للتسهيل على الطلاب شرح المواد، وذلك بعد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا.





تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت الموافق 14/3/2020، قرار بتعليق الدراسة بالمدراس وغلق مراكز التعليم الخصوصية وذلك لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي من الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد وتسهيل عملية احتوائه والقضاء عليه، وجاء هذا القرار بعد ظهور 6 حالات إصابة بين الطلاب.

بديل مؤقت للمدارس والمراكز الخصوصية

أكد طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الهدف من القنوات التعلمية هي إكمال الدراسة عن بعد لتجنب الاختلاط بالمدارس، وسيتم استخدام القنوات التعليمية وموقع خاص للدراسة من المنزل، وذلك للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، أما الشهادة الإعدادية والثانوية العامة فستُتاح "ديجيتال" على بنك المعرفة المصري.





قناة مصر التعليمية

تعد قناة مصر التعليمية (EDUC )، واحدة من مجموعة قنوات النيل المتخصص، وتهتم بفئة الطلاب والتلاميذ باختلاف مراحلهم التعليمية، وكل ما يهمهم من مقررات ومراجعات طيلة فترة العام.





تردد قناة مصر التعليمية

ويمكن متابعة قناة مصر التعليمية، عبر تردد 11747 رأسي على النايل سات، وهي قناة تعليمية لطلاب الشهادات ومراحل النقل، من خلال مدرس أو بعض المدرسين المعتمدين من وزارة التربية والتعليم.