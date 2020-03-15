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الإحالة لـ"أمن الدولة".. "التموين" تٌعلن عقوبات مشددة ضد محتكري السلع الغذائية

الأحد 15/مارس/2020 - 10:51 م
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بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ومستقرة، فالسكر يكفي 6 شهور، والأرز 4 شهور، واللحوم الحية 29 شهر، مشيرًا إلى أن السلع متوفرة ولا يوجد أي دعَ للتكالب على شراء السلع، وهناك تفاهمات حدثت مع الموردين، والجميع أكد بأن الاحتياطي يكفي لما بعد العيد الكبير.

وتابع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج " التاسعة مساءً"، المذاع على فضائية "الاولى"، مساء الأحد، أن الوزارة ستصادر أي سلع وستضاعف الغرامة المالية، على أي تاجر يقوم بإجراءات احتكارية خلال الفترة الحالية، وسيتم تحويل هذا التاجر إلى نيابة أمن الدولة طوارئ، خاصة أن مصر تمر بظرف استثنائية، وعلى الجميع أن يتكاتف حتى تمر مصر أزمة فيروس كورونا في أقرب وقت.

ولفت إلى أن الدولة ستضرب بيد من حديد على أي تاجر يقوم بالتلاعب بالسلع، خاصة المنظفات، وفي حال توجد أي مخالفة على الجميع أن يتواصل مع جهاز حماية المستهلك، وقطاع الرقابة ومديرات التموين.

وفي وقت سابق، استعرض الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد، مشيرًا إلى توافر كميات من القمح تكفي لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020، فيما تكفي كميات السكر ( سكر تمويني، وسكر استهلاك البلاد)، بما يكفي حاجة البلاد لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل.

ووفقا، لما عرضه وزير التموين، يبلغ رصيد الزيوت بأنواعها بكميات تكفي لمدة تصل لنحو 5 أشهر، كما أوضح الوزير أن الأرز الأبيض يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.6 شهر، وذلك حتى 29 يوليو المقبل، بينما تكفي كميات الدواجن المجمد لمدة 11.9 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفي لمدة 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل. 

وأشار الوزير إلى أن اللحوم الحية السوداني تكفي لمدة 29.1 شهر، كما تتوافر المكرونة برصيد يكفي لمدة 5.2 شهر حتى 15 أغسطس 2020.
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الكلمات المفتاحية

مصيلحي محكمة أمن الدولة سلع تموينة التموين احتكار السلع أمن الدولة

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