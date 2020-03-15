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السودان يعلق الدراسة بمؤسسات التعليم العالي خوفا من كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 10:25 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت الحكومة السودانية، مساء اليوم الأحد، تعليق الدراسة بمؤسسات التعليم العالي بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن قال فيصل محمد صالح، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، إن مجلس الوزراء السوداني المصغر، ناقش في اجتماع طارئ، السبت، توصيات اللجنة التنسيقية العليا للتصدي لوباء الكورونا.

وأشار إلى أن المجلس أصدر عدة قرارات هي:

١- توجيه الجهات الأمنية بدعم وزارة الصحة لتنفيذ إجراءات الحجر الصحي بمراكز العزل والإيواء لعزل وفحص المخالطين الرافضين الخضوع للإجراءات المحجرية.

٢- الاستفادة من المستشفيات العسكرية بالمركز والولايات، كمراكز للإيواء ولتقديم الخدمات العلاجية.

٣- إغلاق رياض الأطفال والمدارس السودانية والأجنبية والخلاوي والمعاهد الدينية بجميع المراحل لمدة شهر، ووقف المهرجانات والمعسكرات وفصول التقوية. 

٤- تأجيل امتحانات شهادة الأساس في الولايات التي لم تجر فيها لموعد يحدد لاحقا.

5- سيكون امتحان الشهادة السودانية في موعده ما لم يصدر قرار آخر.

٦- إغلاق جميع الجامعات والكليات والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأجنبية لمدة شهر.

٧- اتخاذ إجراءات وضوابط صحية إضافية بالسجون ومراكز الإصلاح.

٨- على الوزارات والوحدات الحكومية والخاصة اتخاذ التدابير الكفيلة بتقليص الازدحام في مواقع العمل.

٩- منع التجمعات العامة في الأفراح والأتراح والمناسبات العامة. 

١٠- تشديد الرقابة على الأسواق العامة وضبط أسعار المواد التموينية و المستلزمات الطبية وغير الطبية.

١١- إجلاء المواطنين السودانيين العالقين بالمعابر مع جمهورية مصر العربية عبر معبر أرقين وإنشاء معسكر إيواء مؤقت وإجراء الفحص الطبي بواسطة فريق طبي متكامل.
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الكلمات المفتاحية

مؤسسات كورونا تعليق الدراسه اليو السودان التعليم العالي

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