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حقيقة وفاة سيدة بفيروس كورونا في قنا

الأحد 15/مارس/2020 - 10:32 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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أوضح مصدر مسؤول بصحة قنا، حقيقة شائعة وفاة سيدة ثلاثينية، بفيروس كورونا، داخل مستشفى الصدر بقنا.

وأشار المصدر، الى أن السيدة كانت تعاني من أعراض انفلونزا موسمية، خاصة وأنها كانت عائدة من السعودية بعد أداء العمرة، وتم حجزها بالمستشفى، وكانت تعاني من حمى وصعوبة بالتنفس، وتم عمل جميع الفحوصات اللازمة لها ولم تثبت شيء.

وطالب المصدر، المواطنين بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدد السلم العام.

فيما أوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أنه لا توجد سوى حالتين وفاة فقط" حالة السيدة المصرية التي توفيت الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذى توفي يوم الأحد الموافق 8 مارس".

كما أعلنت ن خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الـ 5 حالات التي غادرت مستشفى العزل اليوم، كلهم من المصريين.

وأشار إلى تسجيل 16 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات المكتشفة اليوم من ضمنهم 8 مصريين و8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وكشف عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاحد هو 126حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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الكلمات المفتاحية

مصر كورونا كرونا الاجراءات الوقائية 26 حالة

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