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رمضان صبحي يطلب تأجيل مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد

الأحد 15/مارس/2020 - 10:27 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
عمر محمد
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يسعى مسؤولو النادي الأهلي إلى حسم مصير رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر المعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي قبل انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب النادي الأهلي في تجديد إعارة رمضان صبحي من النادي اللندني خوفًا من رحيل اللاعب إلى بعض الدوريات الأوروبية في الفترة المقبلة.

وعلم "الفجر الرياضي" أن الأهلي استطلع رأي رمضان صبحي عن موقفه من الاستمرار مع الفريق من عدمه في الفترة القادمة، ولكن اللاعب طالب ناديه بالتأجيل لحين انتهاء مشاركة المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو2020.

ويخطط رمضان صبحي للتألق في أولمبياد طوكيو مع صغار الفراعنة من أجل استكمال مشوار الاحتراف الخارجي في فريق أخر بعيدًا عن هيدرسفيلد، خاصة في ظل تلقيه عروض شفيه من الدوري الإيطالي والإنجليزي أيضًا.

وترغب إدارة الأهلى في تجديد الإعارة لمدة موسم جديد، فى ظل الصعوبات الكبيرة من الناحية المالية، لفكرة ضم اللاعب بشكل نهائى، حيث أن فريق هيدرسفيلد سيطلب ما يقرب من 10 ملايين دولار لبيع اللاعب بصفة نهائية.

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