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فرج عامر ينتفض لأزمة اختفاء الأدوية: أزمة تهدد الأمن القومي

الأحد 15/مارس/2020 - 10:23 م
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بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك محاولات من قبل بعض شركات الأدوية لسحب عدد منها من السوق، مما أدى لاختفائها بشكل ملحوظ في الصيدليات والمستشفيات الحكومية، أهمها أدوية الأمراض المزمنة، وبعض أنواع من أدوية السكر "الانسولين"، مما صدر أزمة كبيرة أصبحت معاناة خطيرة تواجه مرضى هذه الأدوية.

وأوضح عامر، في بيان له، أن اختفاء الأدوية يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فهي مسألة تهدد الأمن القومي، فاختفاء أدوية هامة لبعض الأمراض التي تمثل شرائها حياة او موت للمرضى، تحتاج تحرك عاجل من قبل وزارة الصحة من خلال حملات تفتيشية تشمل الشركات ومصانع الأدوية، وكذلك الصيدليات.

ولفت أن الشركات والصيدليات تستهدف من عملية الإخفاء هو زيادة الطلب عليها ومن ثم إعادة طرحها في الأسواق بأسعار مبالغ فيها، على ثقة كبيرة بشراء المرضى لها رغم ارتفاع سعرها.

وطالب وزارة الصحة بضرورة إلزام الشركات والمصانع بإجراء حصر لكافة الأدوية لديها والمميزات المتوافرة منها، وكذلك للصيدليات، لمواجهة مافيا تهديد الأمن القومي، لإثارة البلبلة بالشارع المصري واحراج الحكومة أمام الشعب، مناشدا البرلمان بضرورة تشديد العقوبات لكل من تسول له نفسه ويقوم باخفاء دواء من الأسواق، والتسبب في أزمة نقص في الصيدليات ومن ثم تشكل معاناة للمرضى.

واجتمع الرئيس السيسي برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، أمس السبت، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من غد الأحد، وذلك في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ووجه الرئيس السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.
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فرج عامر تعليق الدراسه تعليق الدراسة في الجامعات

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