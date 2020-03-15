أهم الأخبار ريال مدريد اليوم الأحد| الملكي يخطط لخطف نجم ليفربول.. ولاعب جديد في الطريق للرحيل عن البرنابيو

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 15 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها احتخالية تغيير نظاح بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي هذا الموسم بسبب فيروس كورونا. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نجوم ريال مدريد يوجهون رسائل جماهير إسبانيا بشأن فيروس كورونا

قام العديد من نجوم ريال مدريد في كرة القدم وكرة السلة بتوجيه رسائل إلى الجماهير الإسبانية بشكل عام من أجل مواجهة تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه على رأس أولئك الذين أرسلوا الرسائل كلًا من القائد راموس ومارسيلو وبنزيما بالإضافة إلى سيرجيو لول قائد كرة السلة والقائد السابق فيلبي رييس.





وأفادت التقارير الصحفية بأنه جاءت فحوى الرسالة التي وجهها قادة فرق كرة القدم والسلة إلى الجماهير في إسبانيا بشكل عام بأن يبقوا في منازلهم من أجل محاولة احتواء تفشي هذا الفيروس.





وما زال الفيروس يصيب المئات يوميًا في إسبانيا كما وصل عدد الوفيات حتى الآن إلى أكثر من 150 حالة بسبب هذا الفيروس المستجد.

- هل يجبر فيروس كورونا اليويفا على تغيير نظام البطولات الاوروبية ؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن فيروس كورونا مازال يعطل كافة مناحي الحياة في العالم تحديدًا في أوروبا الذي يؤثر بشكل خاص على الرياضة وكرة القدم الأوروبية.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيجتمع يوم الثلاثاء المقبل من أجل بحث إمكانية انهاء بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل استثنائي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الاتحاد الأوروبي يفكر في خوض مباريات الدور قبل النهائي والنهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة إسطنبول التركية والمقرر أن تستضيف المباراة النهائية في 30 مايو المقبل في الوضع الطبيعي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه بعد الوصول إلى الدور قبل النهائي فإنه سيتم لعب الدور قبل النهائي من مباراة واحدة وستقام المباريات الثلاثة بواقع مبارتين في الدور قبل النهائي والمباراة النهائية ستكون في اسطنبول.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أولوية الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن هو إنهاء مباريات الدور ثمن النهائي، حيث مازالت أربع مباريات متبقية ومن ثم سيتم اتخاذ القرار المناسب لإكمال البطولة.

- ريال مدريد يتبنى حملة "ابق في منزلك" للتصدي لفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد إنضمامه لحملة "إبق في منزلك"، للمساهمة في التصدي لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام نادي ريال مدريد بنشر فيديو، عبر موقعه الرسمي يروج من خلاله لحملة "ابق في منزلك"، بهدف دعوة المشجعين للبقاء في منازلهم، خلال فترة الحجر الصحي التي أعلنتها الحكومة الإسبانية، للتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشارك مجموعة من نجوم كرة القدم وكرة السلة بنادي ريال مدريد في الفيديو أبرزهم، مارسيلو وكريم بنزيما ورافائيل فاران، وردد الجميع عبارة: (هذه المباراة في المنزل، إنها مسؤولية الجميع.. أنا باق قي المنزل).

ووجه سيرجيو راموس قائد ريال مدريد رسالة للجماهير جاء فيها: " مثلما قال الصديق العزيز ألفريدو دي ستيفانو، لا يوجد لاعب جيد بمفرده، الآن يحدث نفس الأمر، كلنا فريق واحد، الأمر سهل للغاية.. ابق في المنزل، مسؤولية الجميع هي مسؤولية الفرد.. أنا باق في المنزل".

وكانت رابطة الدوري الإسباني أعلنت تأجيل منافسات البطولة حتي إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا.

- يوفنتوس يخطط لصدمة لريال مدريد بشان كريستيانو رونالدو

أفادت بعض التقارير الصحفية ان نادي يوفنتوس الإيطالي، يسعى إلى تجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم السيدة العجوز خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، إلى إن إدارة نادي يوفنتوس تطمح في تمديد عقد رونالدو لموسمين إضافيين، حيث سيستمر رونالدو باللعب حتى عامه الـ 39 مع الفريق الإيطالي.

وأضافت الصحيفة أن الهدف الرئيسي في الفترة المقبلة لدى يوفنتوس هو تمديد عقد كريستيانو، الذي يرتبط بعقد حالي مع الفريق ينتهي في يونيو 2022، مع تمديد التعاقد لعامين إضافيين حتى العام 2024.

يذكر أن طالبت بعض الجماهير المدريدية من إدارة النادي التعاقد مع كريستيانو رونالدو وانهاء مسيرته داخل السنتياجو بيرنابيو، وذلك بعد حضوره مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة والتي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 2/0.

- ريال مدريد يقرر التخلص من نجم الفريق في الصيف

اتخذ نادي ريال مدريد الإسباني قرار ناري بشأن واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة "الديسمارك" الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز رئيس النادي قرر التخلص من الوليزي جاريث بيل جناح الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وأكدت الصحيفة أن بيريز هو من أصبح يريد التخلص من بيل في الصيف القادم وذلك بسبب كثرة إصابات اللاعب في الفترة الأخيرة وعدم استفادة النادي منه.

وكان جاريث بيل قد أظهر رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف ريال مدريد منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكنت تعطل رحيل اللاعب أكثر من مرة.

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن العائق الوحيد أمام رحيل بيل عن صفوف نادي ريال مدريد هو الراتب الضخم الذي يحصل عليه اللاعب مع الفريق والذي لا يقدر سوى أندية قليلة على دفعه

- ريال مدريد يحدد مطالب مفاجئة للموافقة على التخلي عن نجم الفريق

حدد نادي ريال مدريد الإسباني مطالبه النهائيه للتخلي عن واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان نادي أرسنال الإنجليزي قد اظهر رغبة في التعاقد مع الإسباني داني سيبايوس لاعب وسط الفريق والمعار من صفوف نادي ريال مدريد.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه بسبب تألق سيبايوس مع نادي أرسنال قرر النادي شراء عقده بشكل نهائي قبل انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية أن نادي ريال مدريد لا يمانع في بيع سيبايوس في نهاية الموسم الجاري ولكن لديه شروط.

وكشفت الصحيفة أن نادي ريال مدريد يشترط الحصول على مبلغ 40 مليون يورو للموافقة على بيع داني سيبايوس لأي نادي يرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

- ريال مدريد يتواصل مع وكيل ساديو ماني

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني سعيه للتعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني جناح فريق ليفربول الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير إنجليزية قد أفادت بالأمس، أن ريال مدريد وضع اسم ماني على رأس المطلوبين في ملعب سانتياجو بيرنابيو في الموسم المقبل.

وفي تطور جديد ذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن ريال مدريد قام بالتواصل مع وكيل أعمال ساديو ماني، لمعرفة إمكانية ضمه للفريق الملكي.

ويعد ماني حالياً ضمن أفضل الأجنحة في العالم، حيث سجل 18 هدفاً وصنع 12 هدفاً آخر في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ونال لقب هداف الدوري بالمشاركة مع زميله محمد صلاح والجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

ورغم قيام ريال مدريد بضم إيدين هازارد نجم تشيلسي السابق، إلا أن الأخير عانى هذا الموسم من لعنة الإصابات، ويبدو أن ريال مدريد قد يفكر مجدداً في تدعيم هذا المكان الشاغر منذ رحيل الأيقونة كريستيانو رونالدو عام 2018.

وسبق لريال مدريد أن حاول ضم ماني عام 2018 عقب رحيل الدون، إلا أن إدارة ليفربول رفضت فكرة رحيله بشكل قاطع.

ورصدت إدارة ريال مدريد مبلغ 130 مليون جنيه إسترليني لضم ماني، علماً بأن عقده مع ليفربول مازال ممتداً حتى ثلاثة أعوام قادمة.