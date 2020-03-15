تعرض معسكر لقوات التحالف الدولي بالعراق لقصف صاروخي

قال الجيش العراقي، أمس السبت، إن 33 صاروخ كاتيوشا أُطلقت على قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد، ما أدى إلى إصابة عدد من منتسبي الدفاع الجوي حالتهم حرجة جداً.





وقال الجيش، في بيان، إن قواته عثرت على "سبع منصات تم إطلاق الصواريخ منها في منطقة أبوعظام قرب التاجي شمالي العاصمة بغداد، ووجدت فيها 24 صاروخاً جاهزاً للإطلاق؛ حيث عملت على إبطال مفعولها".





وأضاف الجيش أن القاعدة التي تضم قوات للتحالف الدولي ضد داعش، يجب ألا تستخدم هذا الهجوم ذريعة للقيام بعمل عسكري دون موافقة العراق.





وطالب بيان الجيش العراقي جميع القوات الأجنبية بسرعة الانسحاب وفق قرار البرلمان.





وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش العراقي إصابة عنصرين من صفوفه في حصيلة أولية لثاني هجوم خلال ثلاثة أيام يطول معسكر التاجي (شمال بغداد)، الذي يضم قوات من التحالف الدولي.





وقالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "معسكر التاجي تعرض لقصف صاروخي"، مشيرة إلى أن "النتيجة الأولية للقصف جريحان من قيادة الدفاع الجوي".





وأوضحت أن المعسكر استهدف بواسطة 33 صاروخاً من نوع كاتيوشا، لافتة إلى أنه تم العثور على 7 منصات تم إطلاق الصواريخ منها، فيما أبطلت القوات مفعول 24 صاروخاً كانت جاهزة للإطلاق.





والخميس، سقط جرحى في صفوف القوات البريطانية والأمريكية والعراقية في قصف استهدف المعسكر، الذي يقع على بعد 85 كيلومتراً شمال العاصمة العراقية.





وعقب القصف مباشرة، كشف مصدر في الشرطة عن أن الطيران العسكري العراقي حلق بمستوى منخفض فوق مناطق شمال العاصمة.