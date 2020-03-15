Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرض معسكر لقوات التحالف الدولي بالعراق لقصف صاروخي

الأحد 15/مارس/2020 - 10:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
تعرض معسكر تنتشر فيه قوات التحالف الدولي بالعراق، مساء اليوم الأحد، لقصف بصواريخ كاتيوشا.

ويذكر أن قال الجيش العراقي، أمس السبت، إن 33 صاروخ كاتيوشا أُطلقت على قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد، ما أدى إلى إصابة عدد من منتسبي الدفاع الجوي حالتهم حرجة جداً. 

وقال الجيش، في بيان، إن قواته عثرت على "سبع منصات تم إطلاق الصواريخ منها في منطقة أبوعظام قرب التاجي شمالي العاصمة بغداد، ووجدت فيها 24 صاروخاً جاهزاً للإطلاق؛ حيث عملت على إبطال مفعولها".

وأضاف الجيش أن القاعدة التي تضم قوات للتحالف الدولي ضد داعش، يجب ألا تستخدم هذا الهجوم ذريعة للقيام بعمل عسكري دون موافقة العراق.

وطالب بيان الجيش العراقي جميع القوات الأجنبية بسرعة الانسحاب وفق قرار البرلمان.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش العراقي إصابة عنصرين من صفوفه في حصيلة أولية لثاني هجوم خلال ثلاثة أيام يطول معسكر التاجي (شمال بغداد)، الذي يضم قوات من التحالف الدولي.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "معسكر التاجي تعرض لقصف صاروخي"، مشيرة إلى أن "النتيجة الأولية للقصف جريحان من قيادة الدفاع الجوي". 

وأوضحت أن المعسكر استهدف بواسطة 33 صاروخاً من نوع كاتيوشا، لافتة إلى أنه تم العثور على 7 منصات تم إطلاق الصواريخ منها، فيما أبطلت القوات مفعول 24 صاروخاً كانت جاهزة للإطلاق. 

والخميس، سقط جرحى في صفوف القوات البريطانية والأمريكية والعراقية في قصف استهدف المعسكر، الذي يقع على بعد 85 كيلومتراً شمال العاصمة العراقية. 

وعقب القصف مباشرة، كشف مصدر في الشرطة عن أن الطيران العسكري العراقي حلق بمستوى منخفض فوق مناطق شمال العاصمة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معسكر قصف صاروخي قاعدة التاجي اليو العراق التحالف الدولي

أخبار تهمك

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خبر صادم لسكان محافظة الجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفرض شرطا وحيدا على فايلر لتجديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ارتفاع إصابات كورونا بقطر إلى 401 حالة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| فنانة شهيرة تفضح مسؤولي "كمبوند دريم" وتكشف المستور: "العيشة كابوس"

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعة و 13 دقيقة

هل تضرب أسراب الجراد مصر؟.. "الزراعة" تكشف التفاصيل الكاملة

منذ 35 دقيقة

تحرك عاجل من السودان لحل أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بعد توقف الدوري.. فرمان ناري من فايلر للاعبي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد| صفقة كبرى في الطريق.. نيمار يقترب من العودة والكشف عن موعد عودة الليجا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل في إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. العثور على منصة إطلاق صاروخ كاتيوشا في بغداد

سقوط صاروخين قرب مطار بغداد في العراق

الجيش العراقي: لا إصابات في الهجوم الصاروخي على قاعدة "كيه-وان"

قصف أمريكي يستهدف مقرا لميليشيات الحشد الشعبي في الأنبار بالعراق

السعودية تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة التاجي العسكرية بالعراق

إسبر: الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي نفذته ميليشيات إيرانية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 م

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

06:55 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

02:06 م

هل تضرب أسراب الجراد مصر؟.. "الزراعة" تكشف التفاصيل الكاملة

10:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status