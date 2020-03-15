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أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد| صفقة كبرى في الطريق.. نيمار يقترب من العودة والكشف عن موعد عودة الليجا

الأحد 15/مارس/2020 - 10:13 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 15 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة.

 

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 15 - 3 - 2020 :-

 

- خطة برشلونة بعد إيقاف النشاط الكروي في إسبانيا

 

أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا بعد تأجيل منافسات الدوري الإسباني، وجاء بيان النادي الكتالوني كالتالي :-

"تلقى اللاعبون محاضرة الجمعة الماضي في المدينة الرياضية، من جاومي بادروس رئيس الصحة المهنية بالنادي، وأنتوني تريلا رئيس علم الأوبئة، حول الوضع الحالي في إسبانيا، بالإضافة لقديم المشورة بشأن التصرف في الفترة الحالية، وانطلق اللاعبون في وقت سابق إلى المنزل، ومعهم إرشادات العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.. تم تخصيص الإرشادات وفقًا لحالة كل لاعب، وسيتم متابعة وضع اللاعبين من قبل مدربي الفريق الأول، وسيكون المدربون على اتصال مستمر مع اللاعبين، للإشراف على العمل المنجز، وسيتم تصميم تدريبات منزلية لهم، وفقًا للظروف والمساحة المتاحة للجميع في المنازل، لتحقيق نتيجة أفضل".

 

- يوفنتوس يفسح المجال أمام برشلونة لضم نجم الدوري الألماني

 

أفسح نادي يوفنتوس الإيطالي الطريق أمام نظيره نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع واحد من نجوم الدوري الألماني الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وكان نادي يوفنتوس قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع الألماني كاي هافيرتز مهاجم نادي باير ليفركوزن الألماني في الصيف القادم، ولكن كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي باير ليفركوزن طلب الحصول على مبلغ 80 مليون يورو للموافقة على رحيل هافيرتز في الصيف ولكن نادي يوفنتوس يرى أن هذا المبلغ ضخم جدا لذلك أنسحب من الصفقة.

 

- موعد عودة الدوري الإسباني بعد التأجيل

 

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تعليق جميع المنافسات الرياضية لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا، وضرب فيروس كورونا الذي انتشر في جميع أنحاء العالم الليجا الإسبانية مما أدي إلى إيقاف النشاط الرياضي هناك 15 يوماً، وبالحديث عن مواعيد إقامة الجولات المتبقية من مسابقة الدوري الإسباني فإن رابطة الليجا لم تحدد توقيتا محددا لإقامة المباريات حيث يواجه المسئولون عن كرة القدم في إسبانيا العديد من الأزمات أولها بطولة يورو 2020، وبطولة يورو 2020 ستدفع الاتحاد الإسباني ورابطة الأندية إلى إقامة الجولتين المؤجلتين في مواعيد أخرى خلال الشهرين القادمين، ويمكن إقامة الجولة 28 في 18 من شهر أبريل القادم.

 

- اجتماع الحسم في برشلونة ينتهي.. تحديد الصفقات القادمة ولاعبان سابقان يظهران

 

وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن بارتوميو ورجاله حددوا 4 صفقات للتعاقد معهم في الصيف القادم، أولهم أن يكون مدافع يلعب بقدمه اليسرى، بالإضافة إلى جناح يلعب في اليسار، وصفقات برشلونة لن تنتهي عند هذا الحد، فهم يريدون لاعب خط وسط يتميز بالقوة البدنية كالنجمين السابقين للبلوجرانا المالي كيتا ، والإيفواري يايا توريه، بالإضافة إلى مهاجم رقم 9.

 

- باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار لبرشلونة

 

وفقاً لصحيفة ميرور البريطانية، في تقريرها اليوم، أن إدارة النادي الباريسي وافقت على بيع نيمار في الصيف المقبل لبرشلونة، كما زعمت ESPN عبر موقع "جول" العالمي، أن إدارة باربس سان جيرمان متمثلةً في البرازيلي "ليوناردو أراوخو" منحت الضوء الأخضر لعودة البرازيلي الدولي لملعب كامب نو.

 

- برشلونة يطالب بتتويجه بطلا للدوري الإسباني

 

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها اليوم: "إذا تم إلغاء البطولة بشكل دائم, فسيطلب نادي برشلونة إعلانه بطلاً"، وتابعت: "يقول برشلونة إنه كان بطل الشتاء وهو المتصدر حالياً بعد أن تم لعب 70٪ من البطولة لذا فإنه في حال تم إلغاء المسابقة فمن العدل أن يتوج باللقب".

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