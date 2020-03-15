مفاجأة.. رياض محرز يقرر الرحيل عن مانشستر سيتي ويحدد وجهته

اتخذ الجزائري رياض محرز نجم وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قرار صادم للجميع بشأن مستقبله مع النادي الفترة القادمة.



محرز يقرر الرحيل عن مانشستر سيتي



وأكدت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن محرز قرر الرحيل عن صفوف نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



رياض محرز يقرر الانضمام إلى باريس سان جيرمان



وكشفت الصحيفة أن رياض محرز قرر الانضمام إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف القادم بعد أن أظهر النادي اهتمام كبير بضمه.



وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية الإنجليزية فإن نادي باريس سان جيرمان قد أظهر رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع محرز في نهاية الموسم الجاري لتدعيم مركز الوسط في الفريق.



مشاركات رياض محرز مع نادي مانشستر سيتي هذا الموسم



وقد شارك رياض محرز في 34 مباراة حتى الآن مع نادي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 8 أهداف آخرين.