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كوورنا يعلق العمل الأكاديمي في المركز الثقافي القبطي

الأحد 15/مارس/2020 - 10:14 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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قرر المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، برئاسة الأنبا إرميا، الأسقف العام، تعليق العمل في مكتبة القديس مارمرقس العامة، وأكاديمية المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وأكاديمية ماب للتدريب الإعلامي، وذلك تضامنًا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانُا رسميًا على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وجهت خلاله تضامنها مع توجيهات رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعـــات للوقاية الصحية من فيروس كورونا الجديد COVID-19 أتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بالقرارات التالية لمدة أسبوعين: تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة.
وأكدت الكنيسة على تعليق كافة الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل (الحضانات – مراكز التأهيل – الرحلات...إلخ)، تعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية، من الممكن إقامة أكثر من قداس يومًيا تجنبًا للزحام وبالأخص أيام المناسبات والإجازات.

وأضافت الكنيسة: "الحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجة الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلي أدواته الخاصة (لفافة وزجاجة مياه وغطاء الرأس للسيدات)،مع مراعاة تقليل التصافح بالايدي".

ومن جهته، أكد الانبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الايبارشية البطريركية، والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ضرورة العمل بالنصائح الصحية التى تصدر من مؤسسات وهيئات الدولة، مع مبادرة للصلاة من أجل الشعب المصري.

وأضاف الأنبا باخوم: منذ عدة أشهر ونحن في جو متزايد من القلق على الصحة والقلق على الأشخاص المصابين بالفعل بفيروس COVID – 19 (المعروف باسم فيروس كورونا) ونستطيع مواجهة هذا التحدى بتضامن من خلال العناية بالجسد، دون اهمال الروح والإعتناء بالجسد بجميع مقاييس النظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين والإعتناء بالروح عن طريق الصلاة الفردية في المنزل، مع العائلة.
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