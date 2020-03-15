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خاص.. نجل شعبان عبد الرحيم يكشف عن رسالة والده له قبل الوفاة

الأحد 15/مارس/2020 - 10:47 م
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شعبان عبدالرحيم
شعبان عبدالرحيم
ولاء عبد الناصر
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أعرب خميس شعبان عبد الرحيم نجل المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، عن حزنه الشديد على والده، معبراً عن ذلك أن الحياة من بعد والده أصبحت بلا طعم.

وكشف "خميس" لـ'الفجر الفني' عن الرسالة التي قالها له والده قبل وفاته بيوم واحد قائلا" أبويا نصحني قبل وفاته إني مزعلش الناس ولما اتكلم معاهم متعصبش عليهم ودايما اخلي الناس تحبني".


وأشار "خميس" إلي أنه يريد أن يكمل مسيرة والده، معللا ذلك أنه يشبهه في كثير من الأشياء منها الصوت، والملابس، والشخصية، مضيفاً أنه يستعد لمفاجأة غنائية الفترة المقبلة.

يشار إلى أن شعبان عبد الرحيم توفي عن عمر يناهز 62 عاما، إثر أزمة قلبية تعرض لها، وتوفي في مستشفي المعادي يوم 3 ديسمبر 2019.

ويصادف اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، الذي استطاع أن يكون شعبية كبيرة من خلال غنائه الشعبي، وكاريزمته الخاصة، فعرف شعبان بارتداء الأزياء الملفتة والمجوهرات.

وشارك عبد الرحيم في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، ومن أشهر أعماله فيلم "مواطن ومخبر وحرامي"، وفيلم "فلاح في الكونغرس"، ومسلسل "شريف ونص" ومسلسل "تامر وشوقية"، ومسرحية "دو ري مي فاصوليا".

وأصدر عبد الرحيم أول ألبوماته الغنائية باسم "شعبان فوق الصفر" عام 1986، ثم توالت أعماله بعد ذلك، وكانت آخر أعماله الغنائية "كلنا بنحب السيسي".
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