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5 سيناريوهات تحسم مصير الدوري السعودي بعد توقف النشاط الرياضي

الأحد 15/مارس/2020 - 10:04 م
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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قررت وزارة الرياضة والاتحاد السعودي، تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، بدء من اليوم الأحد؛ كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي بلغ عدد المصابين به حول العالم إلى 156400، في حين سجلت 5833 حالة وفاة.


ويوجد 4 سيناريوهات فيما يتعلق بمصير الموسم الجاري من الدوري السعودي، وذلك بعد تعطيل جميع المسابقات الرياضية ومن بينها دوري المحترفين والذي لم يتم حسم البطل حتى الأن.


السيناريو الأول؛ وهو استكمال الدوري السعودي فى الصيف، فى حال احتواء الفيروس خلال الأسابيع المقبلة، وذلك استنادا لما تؤكده وزارة الصحة العالمية بأن ارتفاع درجات الحرارة قد يكون كفيلا في القضاء على فيروس كورونا أو الحد من انتشاره.


السيناريو الثانى؛ ضغط جدول مباريات الدوري السعودي، وحصرها في الشهر الأخير من البطولة، ما يعني لعب 8 جولات في 30 يوم.


السيناريو الثالث؛ وهو تتويج بطل النسخة الماضية بالدوري السعودي للمحترفين، ما يعني حصد فريق النصر للقب الدوري الموسم الحالي.


السيناريو الرابع؛ تتويج متصدر النسخة الحالية وقت الإلغاء بلقب البطولة، وهو الهلال الذي يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة حصدهم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.


السيناريو الخامس والأسوأ، هو إنهاء البطولة دون أن يحصد أي فريق لقب الدوري السعودي، ولن يهبط أي فريق للدرجة الثانية.

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