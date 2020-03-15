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صراع بين باريس سان جيرمان وبرشلونة لضم نجم منتخب الكاميرون في الصيف

الأحد 15/مارس/2020 - 10:06 م
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منتخب الكاميرون
منتخب الكاميرون
حسام مجدي
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اشتعل صراع قوي بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره نادي برشلونة الإسباني لضم واحد من نجوم منتخب الكاميرون خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

باريس سان جيرمان يستهدف ضم أونانا

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي باريس سان جيرمان يستهدف ضم الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى نادي أياكس أمستردام الهولندي في الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع أونانا في الصيف ليكون بديل للكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى الفريق خاصة مع تقدمه في السن.

موقف أياكس من رحيل أونانا في الصيف

وأكدت الصحيفة أن نادي أياكس يرفض نهائيا رحيل أندريه اونانا عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق له ولكنه قد يوافق في حالة وحيده.

كما ذكرت الصحيفة أن شرط نادي أياكس لرحيل أونانا عن الفريق هو وصول عرض إلى اللاعب بقيمة 45 إلى 55 مليون يورو وهو يعتبر مبلغ ضخم بالنسبة لكثير من الأندية.

منافسة بين كبار أوروبا لضم أونانا

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع أونانا في الصيف القادم أبرزها نادي برشلونة وتوتنهام وتشيلسي.

مشاركات أونانا مع نادي أياكس هذا الموسم

وقد شارك أندريه أونانا في 39 مباراة حتى الآن مع نادي أياكس أمستردام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وقدم أداء جيد مع الفريق ليلفت نظر كبار أوروبا له.
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