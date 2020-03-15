البراق: إصابة أول رئيس نادي سعودي بـ"كورونا"





أعلن الإعلامي الرياضي خضير البراق، مساء اليوم الأحد، إصابة أول رئيس نادي في المملكة العربية السعودية، بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).





وكشف "البراق" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن إصابة رئيس نادي الثقبة ( الناشط في دوري الدرجة الأولى) خالد الصياح، بفيروس "كورونا"؛ حيث تم إدخاله العناية المركزة.





ولفت إلى أن "الصياح أصيب بالفيروس أثناء زيارته لإحدى الدول العربية؛ لتقديم واجب العزاء في أحد مدربي النادي، الذين توفاهم الله قبل فترة قريبة" ، مناشداً الجميع بالدعاء إلى رئيس نادي الثقبة، بالشفاء العاجل والتام بإذن الله.





ومن الجدير بالذكر أن وزارة الرياضة السعودية، كانت قد أعلنت يوم أمس السبت، إيقاف النشاط في جميع أنحاء المملكة لأجل غير مسمى، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا".





هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 126 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4.7 ألف حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 68 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 12 ألف في إيطاليا و10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



