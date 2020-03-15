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الأرصاد: غدا طقس دافىء والصغرى بالعاصمة 14 درجة

الأحد 15/مارس/2020 - 09:58 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين الموافق 16 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، كالأتي:

القاهرة الكبرى
دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح خفيفة.

الوجه البحري
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح خفيفة.

السواحل الشمالية الغربية
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح خفيفة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح خفيفة.

جنوب الصعيد
حار نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بجهود العاملين في قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السيء، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السيء، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية للتعامل مع الأمطار.
الأرصاد: غدا طقس دافىء والصغرى بالعاصمة 14 درجة
الأرصاد: غدا طقس دافىء والصغرى بالعاصمة 14 درجة
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الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الارصاد احترازي أزمة الطقس

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