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وزير المالية: نستهدف فائض بنسبة 2% في الموازنة الجديدة

الأحد 15/مارس/2020 - 09:56 م
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محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة قامت برفع العلاوة لـ12 من الأجر الوظيفي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و7% للمخاطبين بالقانون، خاصة أن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة أثرت على جميع فئات المجتمع.

و وتابع "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن العلاوات ستطبق من العالم المالي الجديد 20202021، وستكلف الدولة 31 مليار جنيه مشيرًا إلى أن الـ100 مليار جاءت من الاحتياطي للتعامل مع الظروف الاستثنائية.

وأشار إلى أن الفائض الأولي هذا العام وصل لـ38 مليار جنيه، في حيان العام الماضي 28 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف تحقيق فائص أولي في الموازنة الجديدة بنسبة 2%، والموازنة العامة الجديدة ستصل لـ1.6 ترليون جنيه.


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد؛ وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات بدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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تعليق الدراسه تعليق الدراسة في الجامعات الوقاية منه احترازي

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