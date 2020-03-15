شهد النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 15 مارس لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 15 - 3 - 2020:





أحمد حجازي يصدم الأهلي





وجه أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي صدمة إلى النادي الأهلي قبل حلول فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم الجديد.





وعلم "الفجر الرياضي" أن أحمد حجازي مدافع الفريق اللندني رفض العودة إلى الدوري المصري من جديد عبر بوابة النادي الأهلي، مع بداية الموسم الجديد.





وأبلغ مدافع وست بروميتش أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، أنه أغلق ملف العودة إلى الدوري المصري، بعد تلقيه اتصالات مباشرة من قبل مسئولي الأهلي، مؤكدًا رعبته في الاستمرار في ملاعب أوروبا خلال الفترة المقبلة.





وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع أحمد حجازي في يناير الماضي باعتباره أبرز اللاعبين المطلوبين في النادي الأهلي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.





الأهلي يخطط لضم نجم بيراميدز





دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لضمه لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأبدى مسئولو النادي الأحمر رغبتهم في ضم اللاعب في الصيف المقبل، لدعم مركز الظهير الأيسر.





وأجرى مسئولو الأهلي اتصالا هاتفيا مع اللاعب والذي رحب بالانتقال للقلعة الحمراء حيث طلب منهم التفاوض مع ناديه خاصة وأنه لا يزال يرتبط بعقد معه.





وكان حمدي قد انتقل في صيف ٢٠١٨ إلى بيراميدز قادمًا من المصري البورسعيدي في صفقة وصلت قيمتها لمبلغ يقارب الـ٣٠ مليون جنيه.





بعد توقف الدوري.. فرمان ناري من فايلر للاعبي الأهلي





وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي تحذيراً شديداً للاعبي الفريق بعد ايقاف بطولة الدوري بشكل رسمي.





وحذر فايلر لاعبي الأهلي من زيادة الوزن خلال فترة توقف مسابقة الدوري بسبب فيروس كورونا مطالباً اللاعبين بالاستمرار في التدريبات للحفاظ على اللياقة البدنية.





كما طالب فايلر لاعبي الفريق باتباع نظام صحي من المنزل بالإضافة لخوض تدريبات بدنية لعدم زيادة الوزن خلال فترة توقف الدوري.





وقرر اتحاد الكرة بشكل رسمى تعطيل مسابقة الدورى الممتاز لمدة أسبوعين، للحد من انتشار فيروس كورونا.





الأهلي يفرض شرطا وحيدا على فايلر لتجديد عقده





كشف مصدر مسئول بالنادي الاهلي تفاصيل تجديد عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول في الأيام القادمة.





واكد المصدر على أن عقد فايلر مع النادي الأهلي يتجدد تلقائياً لمدة موسم واحد في حالة الحصول على لقبي بطولة الدوري المصري وبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم





واشار المصدر غلى أنه حال تحقيق فايلر بطولة الدوري ودوري الأبطال الإفريقي وطلب بعدها الرحيل يتوجب عليه دفع 6 شهور من قيمة راتبه كشرط جزائي





واضاف المصدر، أن الأهلي قد يقوم بإلغاء شرط حصول فايلر على البطولتين وتمديد عقده لمدة موسم آخر بموافقة الطرفين.





3 نجوم في الأهلي يستفيدون من توابع كورونا





استفاد 3 نجوم في نادي الأهلي من تجميد بطولة الدوري المصري لمدة أسبوعين بدعوى فيروس كورونا الذي ضرب أنحاء العالم.





ويستعيد الأهلي جهود الثلاثي رمضان صبحى وجيرالدو وعلي معلول بعد استئناف الدوري المصري رغم أنه كان من الصعب مشاركتهم في المباريات حاليًا إذا استمرت المسابقة بشكلها الطبيعي.





ويغيب رمضان صبحي عن مباريات الأهلي منذ 3 شهور لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية كما عانى جيرالدو من جزع في الكاحل ويحتاج أسبوعين للتعافي بينما اشتكى معلول من إجهاد في العضلة الأمامية.





الأهلي يغري حارسه برفع راتبه للتجديد





أوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، لجنة الكرة وإدارة النادي بضرورة تجديد تعاقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.





وطالبت اللجنة، بالدخول في مفاوضات مع محمد الشناوي حارس الفريق، لضمان استمراره داخل صفوف الفريق، خاصةً في ظل العروض التي يتلقاها من الدوريات الأوروبية والعربية.





وكان اللاعب حصل على عروض مغرية من الدوري السعودي والإماراتي، وبعض الدوريات الأوروبية، وطالب خلالها بمنحه فرصة الاحتراف.





ومن المقرر أن يدخل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، في مفاوضات مع الحارس من أجل الحصول على توقيعه، خاصةً أنه سيتم تعديل عقده ورفع راتبه السنوي.





ويعيش الشناوي، أفضل فتراته الكروية بعدما ساهم مع الفريق في تصدر بطولة الدوري العام، حيث تلقى 5 أهداف فقط، وتأهل رفقة الفريق إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.





الجبلاية: الأهلي لن يفوز بالدوري حال إلغائه





كشف مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، مصير الفائز بلقب بطولة الدوري العام، في حال إلغاؤه بالفترة المقبلة.





وأكد مصدر في الجبلاية بتصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أنه لن يكون هناك أي فائز بلقب البطولة، في حال تم إلغاء البطولة بصورة رسمية.





وأضاف: " فارق النقاط لا يمنح الأهلي اللقب من عدمه، لأن هناك متغيرات تتطرأ على المسابقة وقد يتم تعويض النقاط، لذلك سيكون اللقب كأن لم يتم إقامته من الأساس".





وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، عن تأجيل وتعليق النشاط الرياضي في مصر وإيقاف جميع المسابقات، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.





وأوصت وزارة الصحة ورئاسة الوزراء المصرية، بتعليق الأنشطة والتجمعات حفاظًا على أرواح اللاعبين والجماهير، من الوباء القاتل.