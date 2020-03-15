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جوزيف عطية يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل ألبومه المقبل

الأحد 15/مارس/2020 - 10:25 م
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جوزيف عطية
جوزيف عطية
لمياء علي
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قال النجم اللبناني جوزيف عطية إنه يعكف حاليًا على التحضير لألبومه الغنائي المقبل والذي سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهوره.

وأضاف جوزيف في تصريح خاص للفجر الفني أن الألبوم الجديد سيتضمن 15 أغنية وسيطرح منهم 5 أغنيات قبل أن يبصر الألبوم النور، وسيطرحهم بشكل منفرد ومتتالي.

وتابع أنه سيقدم خلال الألبوم عدة أغنيات بلهجات مختلفة ومنها المصرية والخليجية، وسيحمل مفاجآت أخرى مؤكدًا على أنه سيبتعد عن الشكل التقليدي للألبومات.

وأضاف أنه سعيد بأغنيته الأخيرة والتي حملت عنوان خط أحمر لأنه قدم من خلالها لون غنائي جديد وقام بغنائها باللهجة الخليجية، مشيرًا إلى أنها تلائمت بشكل كبير مع صوته ومع شخصيته.

جدير بالذكر أن جوزيف عطية يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان خط أحمر وهي مزيج بين الجو الرومانسي والراقص، وهي من كلمات فراس الحبيب وألحان بسام مهدي وتوزيع عمر صباغ.

من جانب آخر أحيا جوزيف، مؤخراً حفل غنائي ضخم في إحدي الفنادق الكبرى في الإمارات ضمن فاعليات الإحتفال بعيد الحب وشهد الحفل إقبال جماهيري كبير وقدم خلاله العديد من أغانيه المتنوعة التي تفاعل معها الجمهور.

جوزيف عطية هو مغني لبناني من البترون في شمال لبنان، وجاءت شهرته بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة ستار أكاديمي في موسمها الثالث عام 2005، بحوالي 55% من الأصوات، وهو أول مغني لبناني يفوز بالمركز الأول في البرنامج وحاليا له العديد من الأغاني الناجحة.

وبدأت مسيرته الفنية بعدما أطلق أغنيته الأولى "لا تروحي" في 2005 و كانت الأغنية من أكثر الأغاني شهرة و استماعا في لبنان و الوطن العربي عامة. و في عام 2007 أطلق أغنيته الثانية "النحله" ولاقت إعجاب جمهوره وأما في صيف 2007 قام جوزيف بالعديد من الرحلات لأستراليا و أقام العديد من الحفلات الناجحة مع الفنانة نوال الزغبي، و سافر أيضا في ذلك الوقت إلى لوس أنجلس و قام بحفلات ناجحه جدا هناك.

وبعدها غنى جوزيف أغنيته الثالثة "حبيت عيونك" في برايم برنامج المواهب ستار أكاديمي بموسمه الخامس لأول مره و بعد البرايم صورها على طريقة الفيديو كليب و لاقى الفيديو كليب نجاحا كبيرا.

ثم قام جوزيف بزياره ثانيه لأستراليا في نهاية شهر أبريل عام 2008 و أقام حفلتين مع الفنانة كارول سماحة وكانت الحفلتان ناجحتين. أغنية "الحق ما بموت" أصبحت من أشهر أغاني جوزيف و هي أغنية وطنيه لبلده الأم لبنان. مثّل جوزيف في مسلسل "جيران" مع عدة طلاب شاركوا في ستار أكاديمي ولاقى المسلسل نجاحا في الوطن العربي. بمناسبة ماراثون بيروت 2008 أطلق جوزيف أغنية " يلا نركض سوا" وفي بداية عام 2010 أطلق جوزيف ألبومه الأول موهوم الذي يحتوي على 12 أغنية، لاقى الألبوم نجاحا كبيرا في الوطن العربي.
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