البنك المركزي: مبادرة "رواد النيل" تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة



قال مصطفى منير، نائب قطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزي، إن الهدف من مبادرة "رواد النيل" التي أطلقها البنك المركزي، هو مساعدة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الدخول في الأسواق بشكل صحيح.



وأضاف "منير"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن البنك المركزي حاول عن طريق المبادرة سد الفجوات والثغرات في المشروعات الجديدة، من حيث نقص الوعي، ومتطلبات إنشاء الشركة، والتسويق وغيرها، مشيرًا إلى أن المبادرة تعمل على عدة محاور.



وأوضح أن المحور الأول يتمثل في خدمات تطوير الأعمال، غير المالية، مثل دعم وتوجيه للشركة الجديدة لكيفية إنشاء مشروع وتأسيسه، وتحضير وتنفيذ خطة تسويقية للمنتج وبيعه في السلاسل التجارية الكبرى، إضافة إلى تقديم خدمات غير مالية لتلك المشروعات سواء قائمة أو جديدة في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأشار إلى أن المحور الثاني هو "حضانات الأعمال"، بمعنى أن الشاب الذي لديه فكرة عن مشروع جديد، يتم دعم وتطوير هذه الفكرة من البداية سواء مالية أو فنية، حتى إنشاء الشركة، ومشاركته في السوق، ويسير حسب نمو وسير حركة السوق، موضحًا أن المحور الثالث يتمثل في مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على النمو والتطوير، مثل بيت التصميم الذي يجمع مهندسين متخصصين يساعدون أصحاب المشروعات في تصميم جديد لمنتجاتهم لمساعدتهم تسويقيًا.



وأكد أن المحور الرابع هو عبارة عن مراكز التميز بحيث تصدير منتجات المشروعات للخارج وتطوير منتجات أصحاب الشركات للتصدير، أو المساعدة في تسهيل إجراءات التصدير، كذلك هناك محور آخر وهو سلاسل القيمة، والذي نقوم فيه بأخد سلسلة القيمة من بدايتها لنهايتها، والمحاولة لتحويل هذه السلسلة لتدخل في القطاع الرسمي، بتمويل المشروعات ورفع جودة المنتج.



ولفت إلى أن خدمات حضانات الأعمال وخدمات خدمات تطوير الأعمال متوفرة في جميع بنوك الجمهورية، وتُقدم بالمجان لأصحاب المشروعات الجديدة.







في حين قالت نرمين الطاهري، وكيل محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي أطلق مبادرة "رواد النيل"، وهدفها زيادة عدد مراكز تطوير الأعمال إلى 100 مركز منتشرة في كل أنحاء الجمهورية.



وأوضحت "الطاهري"، خلال لقائها ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن المحفظة التمويلية بالمبادرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث قُدر حجم التمويل بنحول 150 مليار جنيه لهذه المشروعات.



وأشارت إلى أن مبادرة "رواد النيل"، تهدف لمضاعفة حجم الاستفادرة لرواد الأعمال، من حيث تقديم دعم مالي وغير مالي، بمعنى مساعدة المتقدمين بمشروعاتهم للحصول على قروض، في تكوين فكرته وتحضير الأوراق للحصول على التمويل بشكل أسرع، وتعريفهم أهم شركات التصدير والاستيراد، ومساعدة رواد الأعمال في النجاح.



