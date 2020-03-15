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محمد كشك: "كورونا فنكوش متخافوش"

الأحد 15/مارس/2020 - 09:46 م
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محمد كشك
محمد كشك
هدى عبدالرازق
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قال محمد كشك، إن حالة القلق والخوف والترقب المسيطرة على العالم بسبب فيروس كورونا، يجب أن تكون حالة مفيدة، حيث هناك خوف وفزع يمكن "يودوا الدنيا في داهية"، معقبا: "كورونا فنكوش متخافوش".

وأشار "كشك"، خلال برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب "الفجر"، إلى الخلاف الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أدى إلى نشوب حرب بيولوجية بينهما، متوقعا انحصار فيروس كورونا بعد شهر، فضلا عن هدوء الوضع بين الدولتين.

وثمن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، قائلا: "نرفع له القبعة"، مؤكدا أن الدولة إتخذت خطوات احترازية لمواجهة انتشار الفيروس، مناشدا المواطنين التوقف عن التقبيل والأحضان عند السلام، فضلا عن الاهتمام بالتغذية السليمة.

واقترح محمد كشك، توفير سيارات إسعاف في المناطق المزدحمة، وإجراء تحليل عشوائي لبعض المواطنين، مضيفا أن المواطنين يجب أني يلتزموا الصبر والحكمة حتى تنتهي الأزمة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها.

وأيضا علي نطاق المحافظات بدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.

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