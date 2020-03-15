قناة السويس: التوقعات تشير إلى مرور 95 سفينة يوميًا في 2023

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي متابع جيد للملاحة في قناة السويس، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بتعظيم إيرادات قناة السويس خلال المرحلة المقبلة لخدمة الاقتصاد الوطني.



وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، إن التوقعات تشير إلى مرور 95 سفينة يوميًا خلال 2023، وهذه الأرقام غير مسبوقة، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير المجرى الملاحي لجذب السفن بصورة أكبر لفناة السويس، لمواكبة التطور الذي حدث بعد إنشاء قناة السويس الجديدة.



وأشار إلى أن هناك برتوكول تعاون مع الهيئة الاقتصادية لتخفيض رسوم المرور من قناة السويس، حال الدخول إلى ميناء شرق السويس، وهذا من شأنه أن يجذب المزيد من السفن.

ولفت إلى أن القناة لديها 7 شركات و2 ترسانة بإمكانيات وقدرات عالية جدًا، ويتم استحداث الكثير من الخدمات في هذه الشركات لتعظيم دخل القناة، مشيرًا إلى أن الهيئة استفادت بصورة كبيرة من عملية التحول الرقمي خلال المرحلة الأخيرة.

وأضاف أنه ليس لديه حدود في طموحه في تطوير قناة السويس، وإذا كان دخل قناة السويس 6 مليار دولار، فلديه طموح لمضاعفة هذا الدخل خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الهيئة لم توقف أعمالها رغم سوء الطقس يوم الخميس الماضي.



الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قامت برفع حالات الطوارئ داخل مناطقها الصناعية والموانئ التابعة، داخل القطاع الجنوبي في العين السخنة بالتنسيق مع محافظة السويس ومديرية الأمن والمطورين الصناعيين وإقامة غرفة عمليات داخل مقر الهيئة لإدارة الأزمات ومتابعة حالة الطقس والتأكيد على سلامة وعمل مخرات السيول.



وكانت الهيئة قد قامت باستعدادات خاصة ورفع درجات الطوارئ داخل مناطقها الصناعية والموانئ التابعة، حيث قامت الهيئة داخل القطاع الجنوبي بالتنسيق مع محافظة السويس ومديرية الأمن والمطورين الصناعيين على إقامة مركزا داخل مقر الهيئة لإدارة الأزمات والتأكيد على عمل مخرات السيول وكذلك تأمين الشبكة الكهربائية داخل هذا القطاع.



كما رفعت المنطقة درجات الاستعداد بموانئ القطاع الشمالي خاصة في شرق وغرب بورسعيد وتواجد مركزا للعمليات مكون من الإدارة الهندسية والحركة والأمن وذلك بالتنسيق مع محافظة بورسعيد والجهات المعنية، وعمل ورديات من المهندسين والفنيين.