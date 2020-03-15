لمحاربة الكورونا.. إغلاق 20 مركزًا للدروس الخصوصية في قنا



فيما قال الدكتور محمد يوسف أحمد، مدير عام المستشفيات الجامعية بجنوب الوادي بقنا، إنه تقرر منع زيارة مرضى الأقسام الداخلية بجميع مستشفيات قنا الجامعية وذلك حتى اشعار آخر، في ضوء الخطة القومية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد COVID 19 وإعلاء لمصلحة المريض.



وتابع مدير عام المستشفيات الجامعية بجنوب الوادي بقنا، مع الاكتفاء بمرافق واحد مع كل مريض على مدار اليوم، وفي ضوء توجيهات الاستاذ الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي.



ولقد قرر اللواء اشرف الداودي محافظ قنا تعليق الدراسة في مدارس المحافظة والجامعة لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠.



وأوضح أن ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





بينما أوضحت إدارة مستشفى حميات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، ما تردد حول وفاة مسنة، داخل المستشفى، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وقال بيان المستشفى، إن المستشفى استقبل منذ يومين، سيدة من مركز أبوتشت المجاور، تبلغ من العمر 80 عاما، تظهر عليها أعراض الانفلونزا الموسمية، وهي كانت قادمة من السعودية منذ أيام.



وأوضح البيان أنه تم تقديم العلاج اللازم لها، بعد حجزها في المستشفى، وسحب عينات منا لتحليلها" لم تظهر بعد"، وتوفيت أثناء تواجدها بالمستشفى، وهي مصابة بالانفلونزا وليس بفيروس الكورونا كما ردده البعض.



أغلقت الأجهزة الأمنية بقنا وفق توجيهات مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا اللواء شريف عبدالحميد، اليوم الأحد، 20 مركزًا للدروس الخصوصية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذا لقرار الحكومة للحد من انتشار الكورونا.وأسفرت الحملة التي شارك فيها اللواء أحمد عبد النظير،نائب مدير أمن قنا، وقوات الأمن، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بقنا، عن اغلاق 20 مركز من مراكز الدروس الخصوصية وتشميعها منها 3 في كل من مركزى قنا ونجع حمادى، ومركزين فى كل من قوص وقفط، ومركز واحد فى كل من الوحدات المحلية لمراكز دشنا وفرشوط وابو تشت ونقاده والوقف.يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.